У Луцьку встановлять шість індивідуальних теплових пунктів





Про це інформують на сайті



Радник міського голови Ігор Поліщук розповів, що цьогоріч у Луцьку на проспекті Молоді, 13, 13а, 15, 17, 17а, 17б безкоштовно встановлять ІТП у багатоквартирних будинках у рамках проєкту «Модернізація системи централізованого теплопостачання міста Луцька», який реалізується Луцькою міською радою, ДКП «Луцьктепло» та ЄБРР.



«Загалом ІТП встановлять у 254 будинках. Змонтували обладнання уже у 70 будинках. До початку опалювального сезону ІТП встановлять у 100 будинках. Це дасть можливість мешканцям економити кошти на послузі теплопостачання. У будинках, де ОСББ за власні кошти встановило ІТП, є гарні показники економії. Орієнтовно люди платять на 30% менше, ніж до того, як у них його встановили. Крім того, ми встановлюємо балансувальні клапани. Вони роблять так, що теплоносій подається в квартири максимально рівномірно від першого до останнього поверхів», - наголосив він.



Також Ігор Поліщук наголосив, що зекономлені на опалені кошти мешканці можуть спрямувати на термомодернізацію будинку, ремонт даху чи внутрішньобудинкових мереж.



Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський зазначив, що абонентська оплата за обслуговування ІТП становитиме до 20 грн на місяць з кожної квартири, більше ніяких фінансових витрат мешканці не нестимуть. Він наголосив, що обладнання італійське. Усі процеси будуть максимально автоматизовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Індивідуальні теплові пункти безкоштовно встановлять ще у шести будинках Луцька.Про це інформують на сайті Луцької міської ради Радник міського головирозповів, що цьогоріч у Луцьку на проспекті Молоді, 13, 13а, 15, 17, 17а, 17б безкоштовно встановлять ІТП у багатоквартирних будинках у рамках проєкту «Модернізація системи централізованого теплопостачання міста Луцька», який реалізується Луцькою міською радою, ДКП «Луцьктепло» та ЄБРР.«Загалом ІТП встановлять у 254 будинках. Змонтували обладнання уже у 70 будинках. До початку опалювального сезону ІТП встановлять у 100 будинках. Це дасть можливість мешканцям економити кошти на послузі теплопостачання. У будинках, де ОСББ за власні кошти встановило ІТП, є гарні показники економії. Орієнтовно люди платять на 30% менше, ніж до того, як у них його встановили. Крім того, ми встановлюємо балансувальні клапани. Вони роблять так, що теплоносій подається в квартири максимально рівномірно від першого до останнього поверхів», - наголосив він.Також Ігор Поліщук наголосив, що зекономлені на опалені кошти мешканці можуть спрямувати на термомодернізацію будинку, ремонт даху чи внутрішньобудинкових мереж.Директор ДКП «Луцьктепло»зазначив, що абонентська оплата за обслуговування ІТП становитиме до 20 грн на місяць з кожної квартири, більше ніяких фінансових витрат мешканці не нестимуть. Він наголосив, що обладнання італійське. Усі процеси будуть максимально автоматизовані.

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