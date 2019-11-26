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На Волині затримали дачного злодія. ФОТО

На Волині затримали дачного злодія. ФОТО
Поліцейський офіцер громади спільно з працівниками карного розшуку Володимир–Волинського відділу поліції встановили особу зловмисника, яий обкрадав дачі містян.

12-го вересня до чергової частини відділу поліції почали надходити повідомлення від жителів міста та району про те, що невідома особа, шляхом віджиму дверей, та пошкодження навісних замків, проникає до приміщень їхніх будиночків, що знаходяться поряд із с. Верба Володимир-Волинського району, на території дачного масиву «Марс», – йдеться на сторінці поліції Володимира-Волинського.

Звідти невідомий викрадав все, що бачив. За словами потерпілих, не гребував злодій ані продуктами, ані одягом чи інструментами.

На Волині затримали дачного злодія. ФОТО

Під час відпрацювання території, усього дачного масиву «Марс», капітан поліції Андрій Коколюк, поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ, спільно із працівниками карного розшуку, встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний чоловік без постійного місця проживання. Раніше підозрюваний неодноразово судимий за вчинення умисних корисливих злочинів.

На Волині затримали дачного злодія. ФОТО
На Волині затримали дачного злодія. ФОТО

Під час спілкування із зловмисником працівники поліції встановили, що викрадені речі чоловік зберігав в одному із дачних будиночків, який облаштував під сховок та житло.

Викрадене майно виявили та вилучили.

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Теги: поліція, злодій, дача, крадіжка
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