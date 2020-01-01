На кисень для інфікованих коронавірусом волинян виділять пів мільйона гривень





Про це йдеться на сайті



У зв’язку з необхідністю забезпечення киснем хворих на COVID-19 є потреба у збільшенні видатків бюджету розвитку спеціального фонду за бюджетною програмою «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на капітальний ремонт системи лікувального газозабезпечення відділень КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» в сумі 500 тисяч гривень.



«Такі зміни проводяться шляхом зменшення витрат на придбання медикаментів для боротьби з COVID-19 по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КП «Волинська обласна клінічна лікарня»)», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту розпорядження.



Крім цього, комісія погодила проєкт розпорядження голови ОДА «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік» щодо забезпечення виплати заробітної плати працівникам КП «Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки». Йдеться про 500 тисяч гривень.



Такі зміни проводяться шляхом зменшення витрат на придбання медикаментів для боротьби з COVID-19 по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КП «Волинська обласна клінічна лікарня»).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Волиньради погодили перерозподіл коштів для галузі охорони здоров'я та виділили кошти на кисень для хворих на коронавірус та на зарплати працівниками обласного спеціалізованого будинку дитини.Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради У зв’язку з необхідністю забезпечення киснем хворих на COVID-19 є потреба у збільшенні видатків бюджету розвитку спеціального фонду за бюджетною програмою «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» на капітальний ремонт системи лікувального газозабезпечення відділень КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» в сумі 500 тисяч гривень.«Такі зміни проводяться шляхом зменшення витрат на придбання медикаментів для боротьби з COVID-19 по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КП «Волинська обласна клінічна лікарня»)», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту розпорядження.Крім цього, комісія погодила проєкт розпорядження голови ОДА «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік» щодо забезпечення виплати заробітної плати працівникам КП «Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки». Йдеться про 500 тисяч гривень.Такі зміни проводяться шляхом зменшення витрат на придбання медикаментів для боротьби з COVID-19 по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (КП «Волинська обласна клінічна лікарня»).

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