Через повені у Греції загинули двоє людей
Сьогодні, 02:02
Середземноморський тропічний циклон «Іанос», який вирує на Греції, призвів до потопів на півдні і в центрі країни.
Внаслідок цього дві людини загинули, передає Укрінформ.
За даними метеослужби Національної обсерваторії Афін, очікується, що "Іанос" переміститься на південь, а потім на південний схід країни, і його вплив поступово обмежиться південними частинами країни.
Судячи з поточних даних, проходження циклону через Аттику не створило серйозних проблем, які передбачав раніше в суботу заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.
Наразі шторми сильніші в районі Коринфа. Місцеві пожежники отримали 16 дзвінків з проханням відкачати воду із затоплених будинків.
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Внаслідок цього дві людини загинули, передає Укрінформ.
За даними метеослужби Національної обсерваторії Афін, очікується, що "Іанос" переміститься на південь, а потім на південний схід країни, і його вплив поступово обмежиться південними частинами країни.
Судячи з поточних даних, проходження циклону через Аттику не створило серйозних проблем, які передбачав раніше в суботу заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.
Наразі шторми сильніші в районі Коринфа. Місцеві пожежники отримали 16 дзвінків з проханням відкачати воду із затоплених будинків.
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