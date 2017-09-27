Через повені у Греції загинули двоє людей





Внаслідок цього дві людини загинули, передає



За даними метеослужби Національної обсерваторії Афін, очікується, що "Іанос" переміститься на південь, а потім на південний схід країни, і його вплив поступово обмежиться південними частинами країни.



Судячи з поточних даних, проходження циклону через Аттику не створило серйозних проблем, які передбачав раніше в суботу заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.



Наразі шторми сильніші в районі Коринфа. Місцеві пожежники отримали 16 дзвінків з проханням відкачати воду із затоплених будинків.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середземноморський тропічний циклон «Іанос», який вирує на Греції, призвів до потопів на півдні і в центрі країни.Внаслідок цього дві людини загинули, передає Укрінформ За даними метеослужби Національної обсерваторії Афін, очікується, що "Іанос" переміститься на південь, а потім на південний схід країни, і його вплив поступово обмежиться південними частинами країни.Судячи з поточних даних, проходження циклону через Аттику не створило серйозних проблем, які передбачав раніше в суботу заступник міністра цивільного захистуНаразі шторми сильніші в районі Коринфа. Місцеві пожежники отримали 16 дзвінків з проханням відкачати воду із затоплених будинків.

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