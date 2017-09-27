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Через повені у Греції загинули двоє людей

Через повені у Греції загинули двоє людей
Середземноморський тропічний циклон «Іанос», який вирує на Греції, призвів до потопів на півдні і в центрі країни.

Внаслідок цього дві людини загинули, передає Укрінформ.

За даними метеослужби Національної обсерваторії Афін, очікується, що "Іанос" переміститься на південь, а потім на південний схід країни, і його вплив поступово обмежиться південними частинами країни.

Судячи з поточних даних, проходження циклону через Аттику не створило серйозних проблем, які передбачав раніше в суботу заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.

Наразі шторми сильніші в районі Коринфа. Місцеві пожежники отримали 16 дзвінків з проханням відкачати воду із затоплених будинків.



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Теги: Греція, циклон, шторм
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