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Китайський проект житла з лісом на балконі згубили комарі. ФОТО

Китайський проект житла з лісом на балконі згубили комарі. ФОТО
У Китаї експериментальний проект житлового комплексу з "вертикальним лісом" провалився через велику кількість комах, яких привабили рослини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

За задумом, на кожному балконі комплексу мав бути невеликий сад. Однак рослини привабили комарів, і люди не захотіли селитися у квартирах, через що будинки продовжують поступово заростати.

Китайський проект житла з лісом на балконі згубили комарі. ФОТО

Експериментальний проект Chengdu's Qiyi City Forest Garden в китайському мегаполісі Ченду з'явився 2018 року. Він повинен був стати унікальним прикладом "зеленого" житла з великими доглянутими садами на кожному балконі: приміщення спроектували так, щоб дати рослинам достатньо місця для росту. Двадцять видів рослин мали справлятися зі смогом і шумом вулиць та перетворити фасади будівель на вертикальний ліс.

Китайський проект житла з лісом на балконі згубили комарі. ФОТО

За словами агента нерухомості, до квітня 2020 року розпродали всі 826 квартир комплексу, однак нині там мешкають всього 10 сімей, а зарослі будинку порівнюють з декораціями постапокаліптичного фільму.

Проблема в тому, що рослинність стала залучати величезну кількість комарів, що і відлякнуло покупців - без них сади почали розростатися, гнити і майже повністю поглинули балкони. Фотографії, зняті в цьому місці, показують, як з перил звисають гілки, які, приманюють все більше комах. Проте мешканці намагаються привести у квартирах лад: на знімках видно, що в деяких вікнах горить світло, а сади на балконах акуратно підстригли.

Китайський проект житла з лісом на балконі згубили комарі. ФОТО

На думку ландшафтного дизайнера Деріла Бейерс, проблема житлового комплексу в тому, що творці не задумалися про його технічне обслуговування. Він припустив, що у балконів немає підходящої дренажної системи, тому рослини на них затримують воду. До того ж до заселення перших мешканців сади встигли розростися і забезпечили комарам не тільки достатню вологість, а й тінь.

Китайський проект житла з лісом на балконі згубили комарі. ФОТО

Крім цього, розробники не врахували, що за садами необхідно було постійно доглядати ще до здачі об'єкта або на етапі планування вибрати такі рослини, які не потрібно часто підрізати. Кращим варіантом, на думку Бейерс, стали б карликові рослини, які ростуть набагато повільніше. Він також запропонував дати мешканцям самостійно вибрати, що вони хочуть вирощувати на своєму балконі.

Китайський проект житла з лісом на балконі згубили комарі. ФОТО
Китайський проект житла з лісом на балконі згубили комарі. ФОТО

Автори проекту розповіли, що не планують згортати його: вони пообіцяли посилити заходи боротьби з шкідниками і проводити технічне обслуговування приміщень чотири рази на рік.

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Теги: будинок, сад, комарі
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