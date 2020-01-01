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Ранок 20 вересня: в Україні – 2 966 нових випадків коронавірусу, на Волині – 73

Ранок 20 вересня: в Україні – 2 966 нових випадків коронавірусу, на Волині – 73
За останню добу в Україні виявили 2 966 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 20 вересня сягнула 175 678.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (424), Києві (343), Тернопільській (231), Одеській (217) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні помер 41 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 557.

За добу в Україні одужало 758 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолало 77 512 українців.

На Волині загалом захворіли 6 856 людей, з них за останню добу – 73. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 143 людини. На щастя, жодна людина в області не померла від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба, Україна, статистика
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