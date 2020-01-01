Ранок 20 вересня: в Україні – 2 966 нових випадків коронавірусу, на Волині – 73





Про це повідомляють на спеціальному ресурсі



Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (424), Києві (343), Тернопільській (231), Одеській (217) областях.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні помер 41 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 557.



За добу в Україні одужало 758 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолало 77 512 українців.



На Волині загалом захворіли 6 856 людей, з них за останню добу – 73. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 143 людини. На щастя, жодна людина в області не померла від ускладнень хвороби протягом останньої доби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Україні виявили 2 966 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 20 вересня сягнула 175 678.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (424), Києві (343), Тернопільській (231), Одеській (217) областях.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні помер 41 інфікований. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 557.За добу в Україні одужало 758 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолало 77 512 українців.На Волині загалом захворіли 6 856 людей, з них за останню добу – 73. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 143 людини. На щастя, жодна людина в області не померла від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

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