Курс валют у Луцьку на 20 вересня





Євро при купівлі становить – 33.10, продажу – 33.24.



Курс російського рубля: купівля – 0.370, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.45.



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