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Курс валют у Луцьку на 20 вересня

Курс валют у Луцьку на 20 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.05, а продаж – 28.14.

Євро при купівлі становить – 33.10, продажу – 33.24.

Курс російського рубля: купівля – 0.370, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.45.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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