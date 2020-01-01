Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:21
За останню добу, 20 вересня, на Волині зареєстрували 73 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало - 0 осіб, померло – 0 осіб. Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 15, Луцький район – 10, м. Нововолинськ – 6, Володимир – Волинський район – 13, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 11, Ковельський район – 2, Маневицький район – 3, Рожищенський район – 6, Старовижівський район – 2, Шацький район – 3.
Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook
Загалом станом на 20 вересня в області зареєстровано 6856 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 439 у дітей та 771 у медичних працівників. Одужало 4776 осіб, з них 309 дітей та 586 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1797 (в т. ч. 38 летальних)
• Луцький район – 758 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 447 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 132
• Володимир-Волинський район – 505 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 320 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 685 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 496 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –228 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 380 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 133 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 62 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 73 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 44748 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 474 особи.
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Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook
Загалом станом на 20 вересня в області зареєстровано 6856 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 439 у дітей та 771 у медичних працівників. Одужало 4776 осіб, з них 309 дітей та 586 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1797 (в т. ч. 38 летальних)
• Луцький район – 758 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 447 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 132
• Володимир-Волинський район – 505 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 320 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 685 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 496 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –228 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 380 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 133 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 62 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 73 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 44748 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 474 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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