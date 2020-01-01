Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу





Про це



Загалом станом на 20 вересня в області зареєстровано 6856 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 439 у дітей та 771 у медичних працівників. Одужало 4776 осіб, з них 309 дітей та 586 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 1797 (в т. ч. 38 летальних)

• Луцький район – 758 (в т. ч. 13 летальних)

• м. Нововолинськ – 447 (в т. ч. 11 летальних)

• Іваничівський район – 132

• Володимир-Волинський район – 505 (в т. ч. 6 летальних)

• Горохівський район – 320 (в т. ч. 6 летальних)

• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)

• Ківерцівський район – 685 ( в т. ч. 13 летальних)

• Ковельський район – 496 (в т. ч. 14 летальних),

• Локачинський район – 60

• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –228 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 380 ( в т. ч. 11 летальних)

• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)

• Рожищенський район – 133 (в т. ч. 2 летальних)

• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)

• Шацький район – 62 (в т. ч. 1 летальний)



За попередню добу надійшло 73 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 44748 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 474 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу, 20 вересня, на Волині зареєстрували 73 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало - 0 осіб, померло – 0 осіб. Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 15, Луцький район – 10, м. Нововолинськ – 6, Володимир – Волинський район – 13, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 11, Ковельський район – 2, Маневицький район – 3, Рожищенський район – 6, Старовижівський район – 2, Шацький район – 3.Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у FacebookЗагалом станом на 20 вересня в області зареєстровано 6856 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 439 у дітей та 771 у медичних працівників. Одужало 4776 осіб, з них 309 дітей та 586 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).• м. Луцьк – 1797 (в т. ч. 38 летальних)• Луцький район – 758 (в т. ч. 13 летальних)• м. Нововолинськ – 447 (в т. ч. 11 летальних)• Іваничівський район – 132• Володимир-Волинський район – 505 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 320 (в т. ч. 6 летальних)• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 685 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 496 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 60• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –228 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 380 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 133 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 62 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 73 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 44748 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 474 особи.

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