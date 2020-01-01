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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу

Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
За останню добу, 20 вересня, на Волині зареєстрували 73 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало - 0 осіб, померло – 0 осіб. Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 15, Луцький район – 10, м. Нововолинськ – 6, Володимир – Волинський район – 13, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 11, Ковельський район – 2, Маневицький район – 3, Рожищенський район – 6, Старовижівський район – 2, Шацький район – 3.

Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у Facebook

Загалом станом на 20 вересня в області зареєстровано 6856 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 439 у дітей та 771 у медичних працівників. Одужало 4776 осіб, з них 309 дітей та 586 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 1797 (в т. ч. 38 летальних)
• Луцький район – 758 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 447 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 132
• Володимир-Волинський район – 505 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 320 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 685 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 496 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –228 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 380 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 133 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 62 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 73 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 44748 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 474 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, Луцьк, інфекція, хвороба
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