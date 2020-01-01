Де у Луцьку та на Волині не буде світла 21 вересня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



09:00-17:00. маг АВС ФОП Пузенкова. С. Заріччя вул Героїв Майдану12-54



Камінь-Каширський район



09:40-17:00. Церква ХВЄ. с. Підріччя вул Миру, вул Ветеранів, пров. Гагаріна, вул Восьмого Березня, вул. Лісна, вул. Набережна.



Ковельський район



9:00-17:00. Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області, Голобська селищна рада, с. Марянівка.



Місто Луцьк



13:30 до 17:00 відключать електроенергію за такими адресами: вул. Шота Руставелі 9, 13.



Маневицький район



10:00-17:00. с. Нічогівка: ФОП Лобацький В.П.; с. Тельчі: ФОП Новак Володимир Олексійович, ДП"Колківське лісове господарство" лысозавод, Куликовицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП Жданюк І.В. магазин, клуб, ФАП, ФОП Чміль В.В. магазин;

с. Зарыччя: ФОП Чміль Вячеслав Миколайович корівник, Куликовицьке споживче товариство магазин, ФОП Огребчук І.М. кіоск, школа, ФОП Зарубич Оксана Іванівна магазин, дім молитви ФАП, ФОП Чміль В.В. магазин; с. Велика Осниця: Куликовицьке споживче товариство магазин, Куликовицьке споживче товариство кіоск, Сільська рада с.В.Осниця, відділення Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", відділення ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство магазин, церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович мгазин, ФАП, ФОП Киришко Л.Д. магазин, ФОП Огребчук І.М. магазин, ФОП Зінчук Ю.Р. кіоск, ФОП Рожко А.Є., пожежна депо, ФОП Чміль Вячеслав Миколайович пилорама, ФОП Кучмик О.В. магазин, дитячий садок, школа, с. Мала Осниця: ФАП, клуб, ФОП Огребчук І.М. магазин, ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна кіоск.



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Переспа (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)

м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”.

м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.

с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.

с.Сокіл (повністю)

с.Навіз (повністю)

с.Навіз (повністю).

с.Кобче будівля ремайстерні.

с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.

с.Вітоніж торговий кіоск, с. Вітоніж вул.1 Травня, Миру.

с.Вітоніж вул.Першотравнева.

с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП.

с.Навіз вул. Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.

с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17..

м.Рожище салон ритуальних послуг, м. Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00-17:00. маг АВС ФОП Пузенкова. С. Заріччя вул Героїв Майдану12-5409:40-17:00. Церква ХВЄ. с. Підріччя вул Миру, вул Ветеранів, пров. Гагаріна, вул Восьмого Березня, вул. Лісна, вул. Набережна.9:00-17:00. Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області, Голобська селищна рада, с. Марянівка.13:30 до 17:00 відключать електроенергію за такими адресами: вул. Шота Руставелі 9, 13.10:00-17:00. с. Нічогівка: ФОП Лобацький В.П.; с. Тельчі: ФОП Новак Володимир Олексійович, ДП"Колківське лісове господарство" лысозавод, Куликовицьке споживче товариство магазин, школа, ФОП Жданюк І.В. магазин, клуб, ФАП, ФОП Чміль В.В. магазин;с. Зарыччя: ФОП Чміль Вячеслав Миколайович корівник, Куликовицьке споживче товариство магазин, ФОП Огребчук І.М. кіоск, школа, ФОП Зарубич Оксана Іванівна магазин, дім молитви ФАП, ФОП Чміль В.В. магазин; с. Велика Осниця: Куликовицьке споживче товариство магазин, Куликовицьке споживче товариство кіоск, Сільська рада с.В.Осниця, відділення Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", відділення ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Куликовицьке споживче товариство магазин, церква, ФОП Ярошик Микола Миколайович мгазин, ФАП, ФОП Киришко Л.Д. магазин, ФОП Огребчук І.М. магазин, ФОП Зінчук Ю.Р. кіоск, ФОП Рожко А.Є., пожежна депо, ФОП Чміль Вячеслав Миколайович пилорама, ФОП Кучмик О.В. магазин, дитячий садок, школа, с. Мала Осниця: ФАП, клуб, ФОП Огребчук І.М. магазин, ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна кіоск.9:00-17:00. с. Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”.м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю)с.Навіз (повністю).с.Кобче будівля ремайстерні.с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.с.Вітоніж торговий кіоск, с. Вітоніж вул.1 Травня, Миру.с.Вітоніж вул.Першотравнева.с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП.с.Навіз вул. Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.с.Мильськ вул.Гранична, 2-28,5-17..м.Рожище салон ритуальних послуг, м. Рожище вул.24 Серпня, Заньковецької.

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