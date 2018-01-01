Твори лучанина потрапили до фотокниги відомого французького дому моди





Louis Vuitton заснував серію Fashion Eye у 2016 році. Для книжок з цієї серії модний дім відбирає фотографії митців зі всього світу, на яких зображені певні країни та місті. Із посиланням на



Реліз видання про Україну запланували на 8 жовтня. До книжки про Україну увійдуть фотографії українського дуету митців Synchrodogs Тетяни Щеглової (Івано-Франківськ) та Романа Новена (Луцьк), а саме – з фотопроєкту Slightly Altered. Кадри для нього було зроблені у Карпатах.



Дует Synchrodogs існує вже 12 років. Митці стали переможцями численних премій, зокрема від відомих видань про моду, як Harpers Bazaar та Vogue Italy.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Французький дім моди Louis Vuitton анонсував вихід фотокниги Ukraine в серії Fashion Eye. Відеоанонс книги опублікували на ютуб-каналі Louis Vuitton.Louis Vuitton заснував серію Fashion Eye у 2016 році. Для книжок з цієї серії модний дім відбирає фотографії митців зі всього світу, на яких зображені певні країни та місті. Із посиланням на «Главком» про це пише «Таблоїд Волині» Реліз видання про Україну запланували на 8 жовтня. До книжки про Україну увійдуть фотографії українського дуету митців Synchrodogs(Івано-Франківськ) та(Луцьк), а саме – з фотопроєкту Slightly Altered. Кадри для нього було зроблені у Карпатах.Дует Synchrodogs існує вже 12 років. Митці стали переможцями численних премій, зокрема від відомих видань про моду, як Harpers Bazaar та Vogue Italy.

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