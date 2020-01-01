Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 21 вересня

У понеділок, 21 вересня, впродовж цілого дня у Луцьку обіцяють сонячну погоду без опадів.Як повідомляє sinoptik.ua, то не зважаючи на похмурий досвітній час, із самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки.Вночі температура коливатиметься від +11 до +9, із 6 до 9 ранку підніметься із +7 до +10 градусів. Вдень повітря прогріється до +20/+23°, після 18 години вечора температура коливатиметься від +22 до +16 градусів.За останні 130 років максимальною температура була у 2003 році і сягала 27.4°, мінімальною – 1.4°, яку зафіксували у 2005.Народний прогноз погоди: 21 вересня відзначається свято Різдва Пресвятої Богородиці. Наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами: якщо після Малої Пречистої худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою.