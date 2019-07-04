У ДТП поблизу Луцька загинула 16-річна дівчина





Про це Володимир Шмаль.



Увечері, 19 вересня, автомобіль збив 16-річну дівчину-пішохода. Від отриманих травм вона загинула на місці.



Очевидці опублікували відео з місця пригоди.







Головне фото – ілюстративне.

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