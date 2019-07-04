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У ДТП поблизу Луцька загинула 16-річна дівчина

У ДТП поблизу Луцька загинула 16-річна дівчина
У селі Звірів Ківерцівського району трапилася смертельна автопригода.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

Увечері, 19 вересня, автомобіль збив 16-річну дівчину-пішохода. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Очевидці опублікували відео з місця пригоди.



Головне фото – ілюстративне.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, смерть, дівчина, Звірів
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