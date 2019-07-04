У ДТП поблизу Луцька загинула 16-річна дівчина
Сьогодні, 12:55
У селі Звірів Ківерцівського району трапилася смертельна автопригода.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Увечері, 19 вересня, автомобіль збив 16-річну дівчину-пішохода. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Очевидці опублікували відео з місця пригоди.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Увечері, 19 вересня, автомобіль збив 16-річну дівчину-пішохода. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Очевидці опублікували відео з місця пригоди.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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