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Під час пожежі у Володимирі-Волинському загинула людина

Під час пожежі у Володимирі-Волинському загинула людина
20-го вересня, близько 7:00 ранку на вулиці Олени Хохол у Володимирі сталася пожежа приватного будинку.

Відповідне відео опублікував житель Володимира Andrii Borusevych на своїй сторінці у фейсбуці, – пише видання «Буг».

За попередніми даними, горіла одна з квартир будинку. Одна людина загинула. На місці події працювали рятувальники.

Причина пожежі встановлюється. Деталі – згодом.


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Теги: пожежа, Влодимир-Волинський, смерть, трагедія, будинок, вогонь
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