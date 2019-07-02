Під час пожежі у Володимирі-Волинському загинула людина





Відповідне відео опублікував житель Володимира Andrii Borusevych на своїй сторінці у фейсбуці, – пише видання



За попередніми даними, горіла одна з квартир будинку. Одна людина загинула. На місці події працювали рятувальники.



Причина пожежі встановлюється. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го вересня, близько 7:00 ранку на вулиці Олени Хохол у Володимирі сталася пожежа приватного будинку.Відповідне відео опублікував житель Володимирана своїй сторінці у фейсбуці, – пише видання «Буг» За попередніми даними, горіла одна з квартир будинку. Одна людина загинула. На місці події працювали рятувальники.Причина пожежі встановлюється. Деталі – згодом.

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