Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Близько 12:30 вчора, 19 вересня, до поліції надійшло повідомлення від 27-річного жителя міста Луцьк, що невідомі особи проникли у належне йому приміщення на вулиці Покровській у Млинові та підпалили устаткування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що в нічну пору доби на територію приватного підприємства проникли невідомі особи шляхом злому замка вхідних дверей. У приміщенні непрацюючого м’ясопереробного цеху вони підпалили фасувальний агрегат, термокамеру та вакуумну машину. Після загоряння пожежа самоліквідувалася.
Із місця події поліцейські вилучили пожежне сміття із залишками паливно-мастильних матеріалів.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Млинівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.
Зі слів 27-річного власника, він планував запускати виробництво, а тому одна із версій, яку розглядають слідчі, пов’язана із конкуренцією на ринку.
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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчо-оперативна група встановила, що в нічну пору доби на територію приватного підприємства проникли невідомі особи шляхом злому замка вхідних дверей. У приміщенні непрацюючого м’ясопереробного цеху вони підпалили фасувальний агрегат, термокамеру та вакуумну машину. Після загоряння пожежа самоліквідувалася.
Із місця події поліцейські вилучили пожежне сміття із залишками паливно-мастильних матеріалів.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Млинівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.
Зі слів 27-річного власника, він планував запускати виробництво, а тому одна із версій, яку розглядають слідчі, пов’язана із конкуренцією на ринку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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