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Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО

Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО
Близько 12:30 вчора, 19 вересня, до поліції надійшло повідомлення від 27-річного жителя міста Луцьк, що невідомі особи проникли у належне йому приміщення на вулиці Покровській у Млинові та підпалили устаткування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що в нічну пору доби на територію приватного підприємства проникли невідомі особи шляхом злому замка вхідних дверей. У приміщенні непрацюючого м’ясопереробного цеху вони підпалили фасувальний агрегат, термокамеру та вакуумну машину. Після загоряння пожежа самоліквідувалася.

Із місця події поліцейські вилучили пожежне сміття із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО
Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО


За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Млинівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.

Зі слів 27-річного власника, він планував запускати виробництво, а тому одна із версій, яку розглядають слідчі, пов’язана із конкуренцією на ринку.

Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО
Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО
Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО
Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО


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Теги: Млинів, Рівне, поліція, підпал, цех
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