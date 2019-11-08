Підозрюють конкурентів: лучанину підпалили м'ясопереробний цех. ФОТО





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Слідчо-оперативна група встановила, що в нічну пору доби на територію приватного підприємства проникли невідомі особи шляхом злому замка вхідних дверей. У приміщенні непрацюючого м’ясопереробного цеху вони підпалили фасувальний агрегат, термокамеру та вакуумну машину. Після загоряння пожежа самоліквідувалася.



Із місця події поліцейські вилучили пожежне сміття із залишками паливно-мастильних матеріалів.







За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Млинівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.



Зі слів 27-річного власника, він планував запускати виробництво, а тому одна із версій, яку розглядають слідчі, пов’язана із конкуренцією на ринку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 12:30 вчора, 19 вересня, до поліції надійшло повідомлення від 27-річного жителя міста Луцьк, що невідомі особи проникли у належне йому приміщення на вулиці Покровській у Млинові та підпалили устаткування.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.Слідчо-оперативна група встановила, що в нічну пору доби на територію приватного підприємства проникли невідомі особи шляхом злому замка вхідних дверей. У приміщенні непрацюючого м’ясопереробного цеху вони підпалили фасувальний агрегат, термокамеру та вакуумну машину. Після загоряння пожежа самоліквідувалася.Із місця події поліцейські вилучили пожежне сміття із залишками паливно-мастильних матеріалів.За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Млинівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.Зі слів 27-річного власника, він планував запускати виробництво, а тому одна із версій, яку розглядають слідчі, пов’язана із конкуренцією на ринку.

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