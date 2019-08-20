Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:03
Капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасадів головного корпусу комунального некомерційного підприємства «Турійська центральна районна лікарня» Турійської районної ради Волинської області в селищі Турійськ, на вулиці Лікарській, 22 коштуватиме до 8,615 мільйона гривень.
Замовником виступає комунальне некомерційне підприємство «Турійська центральна районна лікарня» Турійської районної ради, – пише «ВолиньOnline».
Тендерні пропозиції приймають до 4 жовтня, розпочнуть аукціон 5 жовтня.
Строк виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість становить 8,615 мільйона гривень.
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Замовником виступає комунальне некомерційне підприємство «Турійська центральна районна лікарня» Турійської районної ради, – пише «ВолиньOnline».
Тендерні пропозиції приймають до 4 жовтня, розпочнуть аукціон 5 жовтня.
Строк виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість становить 8,615 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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