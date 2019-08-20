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Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень

Будівлю райлікарні на Волині відремонтують за понад 8,5 мільйонів гривень
Капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасадів головного корпусу комунального некомерційного підприємства «Турійська центральна районна лікарня» Турійської районної ради Волинської області в селищі Турійськ, на вулиці Лікарській, 22 коштуватиме до 8,615 мільйона гривень.

Замовником виступає комунальне некомерційне підприємство «Турійська центральна районна лікарня» Турійської районної ради, – пише «ВолиньOnline».

Тендерні пропозиції приймають до 4 жовтня, розпочнуть аукціон 5 жовтня.

Строк виконання робіт – до кінця 2021 року. Очікувана вартість становить 8,615 мільйона гривень.


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Теги: Волинь, лікарня, Турійськ, ремонт, тендер
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