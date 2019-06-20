На Волині на аукціон виставили приміщення, яке належить «Укрпошті»





Організовує аукціон АТ «Укрпошта», пише



«Будівля 40,7 метра квадратного у Волинській області, Ківерцівський район, село Хорлупи, вул. Шлях (колишня Радянська), буд. 35. Одноповерхова будівля. Рік побудови – 1973. Не використовується у господарській діяльності. Стан – незадовільний», – повідомляють в описі лоту.



Стартова ціна продажу становить 61,116 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівлю в одному з сіл Ківерцівського району виставили на продаж через аукціон.Організовує аукціон АТ «Укрпошта», пише «Волинь Online» . Цінові пропозиції приймають до 30 вересня. Проведуть аукціон 1 жовтня.«Будівля 40,7 метра квадратного у Волинській області, Ківерцівський район, село Хорлупи, вул. Шлях (колишня Радянська), буд. 35. Одноповерхова будівля. Рік побудови – 1973. Не використовується у господарській діяльності. Стан – незадовільний», – повідомляють в описі лоту.Стартова ціна продажу становить 61,116 тисячі гривень.

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