Ліцеїстка з Волині взяла «золото» на всеукраїнському турнірі з тхеквондо

Валерія Романенко виборола І місце у відкритому всеукраїнському турнірі «Південна Пальміра» з тхеквондо (ВТФ) серед дітей, молодших юнаків, юнаків, кадетів та юніорів.



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У 2019-му році учениця 5-А класу зайняла перше місце на змаганнях у Івано-Франківській області у щорічному відкритому турнірі XVI “Golden Dragon Cup” ТХЕКВОНДО (ВТ), – йдеться на сайті ліцею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учениця Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти»виборола І місце у відкритому всеукраїнському турнірі «Південна Пальміра» з тхеквондо (ВТФ) серед дітей, молодших юнаків, юнаків, кадетів та юніорів.Про це повідомляє БУГ з посиланням на сторінку закладу в facebook.Як пише Слово Правди , Валерія Романенко – одна з найкращих тхеквондисток Волині.У 2019-му році учениця 5-А класу зайняла перше місце на змаганнях у Івано-Франківській області у щорічному відкритому турнірі XVI “Golden Dragon Cup” ТХЕКВОНДО (ВТ), – йдеться на сайті ліцею.

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