Ліцеїстка з Волині взяла «золото» на всеукраїнському турнірі з тхеквондо
Сьогодні, 08:20
Учениця Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Валерія Романенко виборола І місце у відкритому всеукраїнському турнірі «Південна Пальміра» з тхеквондо (ВТФ) серед дітей, молодших юнаків, юнаків, кадетів та юніорів.
Про це повідомляє БУГ з посиланням на сторінку закладу в facebook.
Як пише Слово Правди, Валерія Романенко – одна з найкращих тхеквондисток Волині.
У 2019-му році учениця 5-А класу зайняла перше місце на змаганнях у Івано-Франківській області у щорічному відкритому турнірі XVI “Golden Dragon Cup” ТХЕКВОНДО (ВТ), – йдеться на сайті ліцею.
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Про це повідомляє БУГ з посиланням на сторінку закладу в facebook.
Як пише Слово Правди, Валерія Романенко – одна з найкращих тхеквондисток Волині.
У 2019-му році учениця 5-А класу зайняла перше місце на змаганнях у Івано-Франківській області у щорічному відкритому турнірі XVI “Golden Dragon Cup” ТХЕКВОНДО (ВТ), – йдеться на сайті ліцею.
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