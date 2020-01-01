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Ліцеїстка з Волині взяла «золото» на всеукраїнському турнірі з тхеквондо

Ліцеїстка з Волині взяла «золото» на всеукраїнському турнірі з тхеквондо
Учениця Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Валерія Романенко виборола І місце у відкритому всеукраїнському турнірі «Південна Пальміра» з тхеквондо (ВТФ) серед дітей, молодших юнаків, юнаків, кадетів та юніорів.

Про це повідомляє БУГ з посиланням на сторінку закладу в facebook.

Як пише Слово Правди, Валерія Романенко – одна з найкращих тхеквондисток Волині.

У 2019-му році учениця 5-А класу зайняла перше місце на змаганнях у Івано-Франківській області у щорічному відкритому турнірі XVI “Golden Dragon Cup” ТХЕКВОНДО (ВТ), – йдеться на сайті ліцею.

Ліцеїстка з Волині взяла «золото» на всеукраїнському турнірі з тхеквондо
Ліцеїстка з Волині взяла «золото» на всеукраїнському турнірі з тхеквондо

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Теги: Вікторія Романенко, тхеквондо, турнір
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