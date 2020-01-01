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Школярка з Волині здобула перемогу у конкурсі патріотичної пісні

Школярка з Волині здобула перемогу у конкурсі патріотичної пісні
Вихованка Іваничівського ліцею №1 Аміна Шумик отримала перемогу у Всеукраїнському дистанційному конкурсі патріотичної пісні «Ранкові роси-2020». Про це повідомляють в навчальному закладі.

Солістка зразкового дитячого хору "Жайвір" Аміна Шумик стала Лауреаткою І премії Всеукраїнського конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» у номінації «Естрадний вокал». У зв'язку з карантином конкурс відбувався дистанційно.

Професійне журі оцінило виступ Аміни Шумик та нагородило її дипломом, кубком і медаллю.

Водночас керівника Аделіну Бонюк нагородили грамотою Всеукраїнського дистанційного конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» за підготовку переможниці конкурсу.

Школярка з Волині здобула перемогу у конкурсі патріотичної пісні
Школярка з Волині здобула перемогу у конкурсі патріотичної пісні
Школярка з Волині здобула перемогу у конкурсі патріотичної пісні

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Теги: конкурс, патріотична пісня
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