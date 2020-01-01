Школярка з Волині здобула перемогу у конкурсі патріотичної пісні
Сьогодні, 00:34
Вихованка Іваничівського ліцею №1 Аміна Шумик отримала перемогу у Всеукраїнському дистанційному конкурсі патріотичної пісні «Ранкові роси-2020». Про це повідомляють в навчальному закладі.
Солістка зразкового дитячого хору "Жайвір" Аміна Шумик стала Лауреаткою І премії Всеукраїнського конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» у номінації «Естрадний вокал». У зв'язку з карантином конкурс відбувався дистанційно.
Професійне журі оцінило виступ Аміни Шумик та нагородило її дипломом, кубком і медаллю.
Водночас керівника Аделіну Бонюк нагородили грамотою Всеукраїнського дистанційного конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» за підготовку переможниці конкурсу.
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Солістка зразкового дитячого хору "Жайвір" Аміна Шумик стала Лауреаткою І премії Всеукраїнського конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» у номінації «Естрадний вокал». У зв'язку з карантином конкурс відбувався дистанційно.
Професійне журі оцінило виступ Аміни Шумик та нагородило її дипломом, кубком і медаллю.
Водночас керівника Аделіну Бонюк нагородили грамотою Всеукраїнського дистанційного конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» за підготовку переможниці конкурсу.
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