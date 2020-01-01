Школярка з Волині здобула перемогу у конкурсі патріотичної пісні

Аміна Шумик отримала перемогу у Всеукраїнському дистанційному конкурсі патріотичної пісні «Ранкові роси-2020». Про це повідомляють в



Солістка зразкового дитячого хору "Жайвір" Аміна Шумик стала Лауреаткою І премії Всеукраїнського конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» у номінації «Естрадний вокал». У зв'язку з карантином конкурс відбувався дистанційно.



Професійне журі оцінило виступ Аміни Шумик та нагородило її дипломом, кубком і медаллю.



Водночас керівника Аделіну Бонюк нагородили грамотою Всеукраїнського дистанційного конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» за підготовку переможниці конкурсу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованка Іваничівського ліцею №1отримала перемогу у Всеукраїнському дистанційному конкурсі патріотичної пісні «Ранкові роси-2020». Про це повідомляють в навчальному закладі Солістка зразкового дитячого хору "Жайвір" Аміна Шумик стала Лауреаткою І премії Всеукраїнського конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» у номінації «Естрадний вокал». У зв'язку з карантином конкурс відбувався дистанційно.Професійне журі оцінило виступ Аміни Шумик та нагородило її дипломом, кубком і медаллю.Водночас керівниканагородили грамотою Всеукраїнського дистанційного конкурсу української патріотичної пісні «Ранкові роси-2020» за підготовку переможниці конкурсу.

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