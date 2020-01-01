У Луцьку судили закладчика наркотиків





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Під час суду встановили, що обвинувачений через месенджер Telegram придбав психотропну речовину PVP з метою збуту. Отримавши пакунок, він розфасував речовину в десять пакетиків.



В подальшому 27 квітня чоловік зробив три закладки на території неподалік проїжджої частини біля села Веснянка Ківерцівського району. Обвинувачений сфотографував місця схову та надіслав фото особі, з якою домовився про купівлю наркотиків.



Також чоловік планував зробити сім закладок вздовж річки Стир у лісосмузі на вулиці Зарічній у Луцьку. Однак наркотики вилучили працівники поліції під час огляду лісосмуги та автомобіля наркоділка.



Відзначимо, що обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості. Тож суд затвердив угоду, присудивши закладчику три роки позбавлення волі з конфіскацією майна.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, який робив закладки наркотиків у Ківерцівському районі та у Луцьку, засудили до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Під час суду встановили, що обвинувачений через месенджер Telegram придбав психотропну речовину PVP з метою збуту. Отримавши пакунок, він розфасував речовину в десять пакетиків.В подальшому 27 квітня чоловік зробив три закладки на території неподалік проїжджої частини біля села Веснянка Ківерцівського району. Обвинувачений сфотографував місця схову та надіслав фото особі, з якою домовився про купівлю наркотиків.Також чоловік планував зробити сім закладок вздовж річки Стир у лісосмузі на вулиці Зарічній у Луцьку. Однак наркотики вилучили працівники поліції під час огляду лісосмуги та автомобіля наркоділка.Відзначимо, що обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості. Тож суд затвердив угоду, присудивши закладчику три роки позбавлення волі з конфіскацією майна.

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