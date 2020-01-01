У Харківській області підліток побив і втопив чоловіка





Про це інформують на сайті



Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 17-річний мешканець селища Слобожанське.



18 вересня близько 22:00 неповнолітній на греблі ставку побив постраждалого. Після чого вкинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити. На місці злочину також були присутні 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.



Поліцейські вилучили з місця події та з помешкання зловмисника речові докази.





За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.



17-річного зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло 32-річного мешканця Кегичівського району з численними тілесними ушкодженнями виявили 19 вересня на березі водоймища в селищі Слобожанське.Про це інформують на сайті Нацполіції Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 17-річний мешканець селища Слобожанське.18 вересня близько 22:00 неповнолітній на греблі ставку побив постраждалого. Після чого вкинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити. На місці злочину також були присутні 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.Поліцейські вилучили з місця події та з помешкання зловмисника речові докази.За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.17-річного зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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