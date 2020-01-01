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У Харківській області підліток побив і втопив чоловіка

У Харківській області підліток побив і втопив чоловіка
Тіло 32-річного мешканця Кегичівського району з численними тілесними ушкодженнями виявили 19 вересня на березі водоймища в селищі Слобожанське.

Про це інформують на сайті Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 17-річний мешканець селища Слобожанське.

18 вересня близько 22:00 неповнолітній на греблі ставку побив постраждалого. Після чого вкинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити. На місці злочину також були присутні 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.

Поліцейські вилучили з місця події та з помешкання зловмисника речові докази.

У Харківській області підліток побив і втопив чоловіка

За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

17-річного зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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Теги: вбивство, втопив, водойма, поліція
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