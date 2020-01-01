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На держкордоні України людей з інвалідністю хочуть обслуговувати позачергово

На держкордоні України людей з інвалідністю хочуть обслуговувати позачергово
В Уряді схвалили законопроєкт, яким передбачили надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам що їх супроводжують права позачергового обслуговування та пропуску через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території.

Документ розробили у Мінсоцполітики з метою удосконалення напрямків соціального захисту для того, аби посилити рівень соціальних гарантій людей з інвалідністю щодо їх подальшої інтеграції та щоб зменшити ізоляцію в суспільстві, повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

Зокрема, передбачають надати право:

- на позачергове обслуговування в будь-яких касах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більш як одна особа, яка супроводжує особу з інвалідністю першої групи або дитину з інвалідністю);
- на позачерговий пропуск через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю, які їдуть на лікування та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю (не більш як дві особи, які супроводжують особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), не частіше ніж один раз на тиждень в один бік за відсутності у транспортних засобах, якими вони переміщуються, інших осіб.

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Теги: люди з інвалідністю, кордон, законопроект
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