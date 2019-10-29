На київському пивзаводі стався вибух, є постраждалі. ФОТО





Про це повідомили в



Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях.



"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.





На місці події поліціянти проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху. Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.



У ДСНС міста Києва підтвердили цю інформацію.





"Вибух стався в одноповерховій будівлі, там де знаходяться їхні очисні споруди. Що саме спричинило вибух, встановлять правоохоронці. Рятувальники нічого не робили, тому що вибух стався без послідуючого горіння", - сказали у пресслужбі ДСНС.



Також у пресцентрі додали, що двом працівникам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок вибуху на заводі Carlsberg Ukraine у Голосіївському районі Києва постраждали двоє осіб.Про це повідомили в обласній поліції Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях."За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.На місці події поліціянти проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху. Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.У ДСНС міста Києва підтвердили цю інформацію."Вибух стався в одноповерховій будівлі, там де знаходяться їхні очисні споруди. Що саме спричинило вибух, встановлять правоохоронці. Рятувальники нічого не робили, тому що вибух стався без послідуючого горіння", - сказали у пресслужбі ДСНС.Також у пресцентрі додали, що двом працівникам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

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