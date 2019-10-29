На київському пивзаводі стався вибух, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 01:39
Внаслідок вибуху на заводі Carlsberg Ukraine у Голосіївському районі Києва постраждали двоє осіб.
Про це повідомили в обласній поліції.
Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях.
"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
На місці події поліціянти проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху. Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.
У ДСНС міста Києва підтвердили цю інформацію.
"Вибух стався в одноповерховій будівлі, там де знаходяться їхні очисні споруди. Що саме спричинило вибух, встановлять правоохоронці. Рятувальники нічого не робили, тому що вибух стався без послідуючого горіння", - сказали у пресслужбі ДСНС.
Також у пресцентрі додали, що двом працівникам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
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Про це повідомили в обласній поліції.
Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях.
"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
На місці події поліціянти проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху. Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.
У ДСНС міста Києва підтвердили цю інформацію.
"Вибух стався в одноповерховій будівлі, там де знаходяться їхні очисні споруди. Що саме спричинило вибух, встановлять правоохоронці. Рятувальники нічого не робили, тому що вибух стався без послідуючого горіння", - сказали у пресслужбі ДСНС.
Також у пресцентрі додали, що двом працівникам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
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