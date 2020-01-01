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В Амстердамі можна перевіритися на коронавірус, не виходячи з авто

В Амстердамі можна перевіритися на коронавірус, не виходячи з авто
В Амстердамі створили низку пунктів тестування на коронавірус, аби люди з симптомами респіраторних захворювань могли якомога швидше зробити аналіз.

Перевіритися можна навіть не виходячи з машини, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Один з пунктів тестування облаштували на території виставкового центру RAI, що в Амстердамі. Тест можна зробити лише за попереднім записом. Водій має їхати за знаками, які вказують де саме в будівлі проводять тест. Прибувши до місця призначення водій має відчинити вікно, щоб фахівець у спецодязі зробив забір біоматеріалу.


Результат обіцяють надіслати на пошту протягом кількох днів.

Також у контексті стримування COVID-19 у Нідерландах від сьогодні запровадили нові заходи у шести регіонах. Йдеться про Амстердам- Амстелланд, Роттердам-Рейнмонд, Утрехт, Хагланден, Кеннемерланд, Холландс Мідден. У закладах харчування заборонили приймати відвідувачів опівночі, вони мають бути закриті о першій ночі.

Заборонено збиратися у групи понад 50 осіб. Це стосується як зборів у приміщенні, так і на вулиці. Виключення становлять похорони, релігійні збори, театральні вистави, акції протестів. А ще треба обов'язково звітувати про збори більше 50 осіб. Наприклад, демонстрації, концерти в парках.

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Теги: коронавірус, автомобіль, перевірка, тестування
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