Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста і райони Волині

18 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) почало діяти нове епідемічне зонування.Так, доувійшли:- місто Чоп Закарпатської області;- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;- місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;- місто Канів Черкаської області;- Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;- місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.До- міста Вінниця та Козятин Вінницької області;- місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;- місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;- у Пологівський район Запорізької області;- міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;- місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;- у Бродівський та Радехівський райони Львівської області;- місто Вознесенськ Миколаївської області;- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;- міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;- місто Суми Сумської області;- міста Тернополь, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортівський та Шумський райони Тернопільської області;- міста Харков, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;- місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;- місто Київ.До жовтої зони:- міста Могилів-Подільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;- міста Житомир, Бердичев, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;- міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мижгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;- міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;- міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищев та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;- міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області;- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;- міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуєв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачипилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;- міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;- місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;- міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський районах Чернігівської області.