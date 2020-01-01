Ранок 21 вересня: в Україні – 2 675 нових випадків коронавірусу, на Волині – 80





Про це повідомляють на



Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (275), Харківській (245), Львівській (201) областях.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 26 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 583.



На Волині загалом захворіли 6 936 людей, з них за останню добу - 80. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 146 людей. На жаль, троє людей померли від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Україні виявили випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 21 вересня сягнула 178 353.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (275), Харківській (245), Львівській (201) областях.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 26 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 583.На Волині загалом захворіли 6 936 людей, з них за останню добу - 80. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 146 людей. На жаль, троє людей померли від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

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