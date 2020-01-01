Ранок 21 вересня: в Україні – 2 675 нових випадків коронавірусу, на Волині – 80
Сьогодні, 09:10
За останню добу в Україні виявили випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 21 вересня сягнула 178 353.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (275), Харківській (245), Львівській (201) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 26 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 583.
На Волині загалом захворіли 6 936 людей, з них за останню добу - 80. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 146 людей. На жаль, троє людей померли від ускладнень хвороби протягом останньої доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (275), Харківській (245), Львівській (201) областях.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 26 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 583.
На Волині загалом захворіли 6 936 людей, з них за останню добу - 80. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 146 людей. На жаль, троє людей померли від ускладнень хвороби протягом останньої доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
20 вересень, 10:21
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 19 вересня
19 вересень, 11:01
Коментарі 0
Останні новини
Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС
Сьогодні, 09:48
Ранок 21 вересня: в Україні – 2 675 нових випадків коронавірусу, на Волині – 80
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 21 вересня
Сьогодні, 09:06
Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста і райони Волині
Сьогодні, 09:02