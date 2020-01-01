21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день





21 вересня розпочинається новий церковний календарний рік. Саме цього дня, на рубежі Старого і Нового Завіту народилася Діва Марія, - пише



У народі свято Різдва Пресвятої Богородиці називають другою Пречистою. Перша Пречиста відзначалася 28 серпня (Успіння Богородиці), а третя святкується 4 грудня (Введення до храму пресвятої Богородиці).



Жінки цього дня прикрашають ікони Богородиці калиною і пізніми квітами, ставлять свічки біля ікони Божої Матері в церкві.



Бездітні жінки звертаються в це день з особливою молитвою до Пресвятої Богородиці: вважається, що в цей день їх бажання мати дітей здійсниться.



Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці



1. У це свято не можна займатися фізичною працею: мити підлогу, вікна, прибирати в будинку, спалювати сміття і т.д.



2. Цього дня жінкам не рекомендують до рук брати голку, ніж і ножиці. Не можна в цей день шити, вишивати та різати хліб.



3. Не можна в цей день сваритися, ображати когось та конфліктувати.



4. В жодному випадку не можна у це свято бажати комусь зла та думати погано про родичів чи близьких.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різдво Пресвятої Богородиці – перше з дванадцяти головних церковних свят.21 вересня розпочинається новий церковний календарний рік. Саме цього дня, на рубежі Старого і Нового Завіту народилася Діва Марія, - пише 24 канал. У народі свято Різдва Пресвятої Богородиці називають другою Пречистою. Перша Пречиста відзначалася 28 серпня (Успіння Богородиці), а третя святкується 4 грудня (Введення до храму пресвятої Богородиці).Жінки цього дня прикрашають ікони Богородиці калиною і пізніми квітами, ставлять свічки біля ікони Божої Матері в церкві.Бездітні жінки звертаються в це день з особливою молитвою до Пресвятої Богородиці: вважається, що в цей день їх бажання мати дітей здійсниться.1. У це свято не можна займатися фізичною працею: мити підлогу, вікна, прибирати в будинку, спалювати сміття і т.д.2. Цього дня жінкам не рекомендують до рук брати голку, ніж і ножиці. Не можна в цей день шити, вишивати та різати хліб.3. Не можна в цей день сваритися, ображати когось та конфліктувати.4. В жодному випадку не можна у це свято бажати комусь зла та думати погано про родичів чи близьких.

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