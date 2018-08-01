Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС

Бійці роти «Світязь» вирушили в зону ООС на ротацію, де замінять своїх побратимів.Відправилися поліцейські для виконання завдань в ООС у суботу, 19 вересня. Нині вони уже благополучно дістались до місця призначення - пише ГУНП у Волинській області.Начальник ГУНП в області Юрій Крошко і його заступник Сергій Козак побажали бійцям швидкого повернення додому та сумлінного виконання завдань.Отець Олександр освятив поліцейських та прочитав молитву. До слова, більшість поліцейських відправились на Схід не вперше.