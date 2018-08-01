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Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС

Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС
Бійці роти «Світязь» вирушили в зону ООС на ротацію, де замінять своїх побратимів.

Відправилися поліцейські для виконання завдань в ООС у суботу, 19 вересня. Нині вони уже благополучно дістались до місця призначення - пише ГУНП у Волинській області.

Начальник ГУНП в області Юрій Крошко і його заступник Сергій Козак побажали бійцям швидкого повернення додому та сумлінного виконання завдань.

Отець Олександр освятив поліцейських та прочитав молитву. До слова, більшість поліцейських відправились на Схід не вперше.

Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС
Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС
Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС



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Теги: рота «Світязь», бійці, поліцейські
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