Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС
Сьогодні, 09:48
Бійці роти «Світязь» вирушили в зону ООС на ротацію, де замінять своїх побратимів.
Відправилися поліцейські для виконання завдань в ООС у суботу, 19 вересня. Нині вони уже благополучно дістались до місця призначення - пише ГУНП у Волинській області.
Начальник ГУНП в області Юрій Крошко і його заступник Сергій Козак побажали бійцям швидкого повернення додому та сумлінного виконання завдань.
Отець Олександр освятив поліцейських та прочитав молитву. До слова, більшість поліцейських відправились на Схід не вперше.
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Відправилися поліцейські для виконання завдань в ООС у суботу, 19 вересня. Нині вони уже благополучно дістались до місця призначення - пише ГУНП у Волинській області.
Начальник ГУНП в області Юрій Крошко і його заступник Сергій Козак побажали бійцям швидкого повернення додому та сумлінного виконання завдань.
Отець Олександр освятив поліцейських та прочитав молитву. До слова, більшість поліцейських відправились на Схід не вперше.
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