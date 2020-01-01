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На Волині автомобіль влетів у дерево: водій розбився на смерть

На Волині автомобіль влетів у дерево: водій розбився на смерть
20 вересня о 18:11 поблизу села Задиби Турійського району Волинської області на трасі Ковель-Володимир-Волинський сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що автомобіль зіткнувся з деревом, водій загинув на місці при ударі.

Деблокування тіла відбувалося за допомогою гідравлічного інструменту особовим складом 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з смт Турійськ (4 чол.) та 4-ї ДПРЧ міста Ковеля (4 чол.) на САРМ-Л на шасі FORD Ranger.

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Теги: аварія, Задиби, Волинь, загибель
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