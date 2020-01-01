На Волині автомобіль влетів у дерево: водій розбився на смерть





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформують, що автомобіль зіткнувся з деревом, водій загинув на місці при ударі.



Деблокування тіла відбувалося за допомогою гідравлічного інструменту особовим складом 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з смт Турійськ (4 чол.) та 4-ї ДПРЧ міста Ковеля (4 чол.) на САРМ-Л на шасі FORD Ranger.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 вересня о 18:11 поблизу села Задиби Турійського району Волинської області на трасі Ковель-Володимир-Волинський сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформують, що автомобіль зіткнувся з деревом, водій загинув на місці при ударі.Деблокування тіла відбувалося за допомогою гідравлічного інструменту особовим складом 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з смт Турійськ (4 чол.) та 4-ї ДПРЧ міста Ковеля (4 чол.) на САРМ-Л на шасі FORD Ranger.

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