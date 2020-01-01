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У «Брамі» – нові комплексні обіди*

У «Брамі» – нові комплексні обіди*
Ресторація «Брама у світ смаків» пропонує клієнтам оновлене меню комплексних обідів.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Замовляти можна із 12:00 до 15:00.

«Обідайте повноцінно, смачними стравами від ресторації «Брама», – закликають у закладі.

Замовлення за тел: (067) 332 28 57.

У «Брамі» – нові комплексні обіди*




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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, Брама, обіди
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