У поліції повідомили деталі щодо зґвалтування у парку імені 900-річчя Луцька

Зловмисникові, який, оголосили підозру: нині він під вартою. За зґвалтування йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Повідомлення про те, що невідома особа напала на дівчину в парку на проспекті Відродження, надійшло в поліцію 19 вересня, близько 2-ї години ночі.Потерпіла розповіла, що приблизно годину тому поверталась з роботи та рухалась по звичному маршруту повз лікарню, через парк. В якийсь момент на неї напав позаду невідомий чоловік, почав душити та погрожувати, а потім зґвалтував дівчину.«Ззаду на неї напав невідомий чоловік, завдав тілесних ушкоджень, почав душити і скоїв зґвалтування», - повідомив Начальник ГУНП у Волинській області20-річна дівчина нині перебуває вдома у важкому психологічному стані.Уже через кілька годин після інциденту оперативники мали приблизний опис зловмисника: це чоловік віком 25-27 років, який був одягнений у темні джинси та куртку з капюшоном. Працівників управління карного розшуку ГУНП в області та кримінальної поліції Луцького відділу поліції одразу орієнтували на виявлення та затримання підозрюваного.«Можливо, він побачив дівчину в нічному магазині чи інших місцях. Дослідивши маршрут до місця злочину і від місця злочину, він міг переслідувати жертву», - відзначив очільник поліції Волині.Опитавши очевидців, перевіривши відео з камер спостереження, провівши інші розшукові заходи, вже вдень працівники карного розшуку встановили особу зловмисника: ним виявився 25-річний лучанин, який уже мав проблеми з законом через крадіжки, грабежі, розбої.Нині він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.Нападнику оголосили про підозру. Сьогодні ж суд обере зловмиснику міру запобіжного заходу. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі за ст. 152 ККУ.