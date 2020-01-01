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У поліції повідомили деталі щодо зґвалтування у парку імені 900-річчя Луцька

У поліції повідомили деталі щодо зґвалтування у парку імені 900-річчя Луцька
Зловмисникові, який напав на 20-річну дівчину в парку, оголосили підозру: нині він під вартою. За зґвалтування йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомлення про те, що невідома особа напала на дівчину в парку на проспекті Відродження, надійшло в поліцію 19 вересня, близько 2-ї години ночі.

Потерпіла розповіла, що приблизно годину тому поверталась з роботи та рухалась по звичному маршруту повз лікарню, через парк. В якийсь момент на неї напав позаду невідомий чоловік, почав душити та погрожувати, а потім зґвалтував дівчину.

«Ззаду на неї напав невідомий чоловік, завдав тілесних ушкоджень, почав душити і скоїв зґвалтування», - повідомив Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

20-річна дівчина нині перебуває вдома у важкому психологічному стані.

Уже через кілька годин після інциденту оперативники мали приблизний опис зловмисника: це чоловік віком 25-27 років, який був одягнений у темні джинси та куртку з капюшоном. Працівників управління карного розшуку ГУНП в області та кримінальної поліції Луцького відділу поліції одразу орієнтували на виявлення та затримання підозрюваного.

«Можливо, він побачив дівчину в нічному магазині чи інших місцях. Дослідивши маршрут до місця злочину і від місця злочину, він міг переслідувати жертву», - відзначив очільник поліції Волині.

У поліції повідомили деталі щодо зґвалтування у парку імені 900-річчя Луцька


Опитавши очевидців, перевіривши відео з камер спостереження, провівши інші розшукові заходи, вже вдень працівники карного розшуку встановили особу зловмисника: ним виявився 25-річний лучанин, який уже мав проблеми з законом через крадіжки, грабежі, розбої.

Нині він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.

Нападнику оголосили про підозру. Сьогодні ж суд обере зловмиснику міру запобіжного заходу. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі за ст. 152 ККУ.

У поліції повідомили деталі щодо зґвалтування у парку імені 900-річчя Луцька
У поліції повідомили деталі щодо зґвалтування у парку імені 900-річчя Луцька
У поліції повідомили деталі щодо зґвалтування у парку імені 900-річчя Луцька





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Теги: зґвалтування, Луцьк, парк
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