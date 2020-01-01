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На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату

На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату
На Волині за вихідні надійшло декілька повідомлень про зникнення неповнолітніх. На щастя, усіх їх знайшли.

Нагадаємо, що повідомлення про зникнення учениці 7-го класу однієї з луцьких шкіл поліція отримала 18 вересня. Лише пізно ввечері вона вийшла на зв'язок і повідомила, що рухається в напрямку с. Кременень. Тут її забрали поліцейські разом з матір’ю, - інформує ГУНП у Волинській області.

Протиправних дій щодо школярки не скоювалось. З батьками провели профілактичну бесіду та в подальшому перевірять ситуацію в цій сім’ї.

Інше повідомлення про зникнення дітей надійшло до поліції 19 вересня, близько 18-ї години. Працівниця школи-інтернату в Ківерцівському районі повідомила, що двоє неповнолітніх самовільно покинули заклад. 16-річний хлопець і 17-річна дівчина, як встановили згодом, уже неодноразово втікають з інтернату.

Через кілька годин дітей знайшли працівники Ківерцівського відділу поліції, до пошуків залучали також кінологів. Виявилось, діти вирішили піти до сусіднього населеного пункту, де в хлопця є житло. Дівчину знайшли раніше, хлопець ж вирішив бігти полем, там його й зупинили правоохоронці.

Директорку закладу поліція притягне до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату


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Теги: розшук, діти, Волинь, школа, інтернат
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