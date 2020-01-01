У Луцьку матір заявила про спробу викрадення дитини, але інформація не підтвердилась
Сьогодні, 10:58
Інформація про те, що 17 вересня у Луцьку невідомі намагались викрасти учня 2 школи, наразі не знайшла підтвердження.
Повідомлення про те, що невідомі намагались викрасти школяра, справді надходило від матері учня, - пише ГУНП у Волинської області.
Поліцейські одразу спрямували сили й засоби, аби встановити всі деталі події, того ж дня було і відповідне звернення до адміністрації, батьків, учнів та вчителів 2 школи.
Однак інформація про можливу спробу викрадення дитини підтвердження не знайшла. З учнем та його батьками продовжують працювати поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про те, що невідомі намагались викрасти школяра, справді надходило від матері учня, - пише ГУНП у Волинської області.
Поліцейські одразу спрямували сили й засоби, аби встановити всі деталі події, того ж дня було і відповідне звернення до адміністрації, батьків, учнів та вчителів 2 школи.
Однак інформація про можливу спробу викрадення дитини підтвердження не знайшла. З учнем та його батьками продовжують працювати поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «Брамі» – нові комплексні обіди*
Сьогодні, 11:20
У Луцьку матір заявила про спробу викрадення дитини, але інформація не підтвердилась
Сьогодні, 10:58