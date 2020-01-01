У Луцьку матір заявила про спробу викрадення дитини, але інформація не підтвердилась

Інформація про те, що 17 вересня у Луцьку невідомі намагались викрасти учня 2 школи, наразі не знайшла підтвердження.Повідомлення про те, що невідомі намагались викрасти школяра, справді надходило від матері учня, - пише ГУНП у Волинської області.Поліцейські одразу спрямували сили й засоби, аби встановити всі деталі події, того ж дня було і відповідне звернення до адміністрації, батьків, учнів та вчителів 2 школи.Однак інформація про можливу спробу викрадення дитини підтвердження не знайшла. З учнем та його батьками продовжують працювати поліцейські.