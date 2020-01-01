вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку матір заявила про спробу викрадення дитини, але інформація не підтвердилась

У Луцьку матір заявила про спробу викрадення дитини, але інформація не підтвердилась
Інформація про те, що 17 вересня у Луцьку невідомі намагались викрасти учня 2 школи, наразі не знайшла підтвердження.

Повідомлення про те, що невідомі намагались викрасти школяра, справді надходило від матері учня, - пише ГУНП у Волинської області.

Поліцейські одразу спрямували сили й засоби, аби встановити всі деталі події, того ж дня було і відповідне звернення до адміністрації, батьків, учнів та вчителів 2 школи.

Однак інформація про можливу спробу викрадення дитини підтвердження не знайшла. З учнем та його батьками продовжують працювати поліцейські.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: викрадення, дитина, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зупинили бус, набитий фальсифікованими цигарками та алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 11:37
У «Брамі» – нові комплексні обіди*
Сьогодні, 11:20
У Луцьку матір заявила про спробу викрадення дитини, але інформація не підтвердилась
Сьогодні, 10:58
Три смерті і 80 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:52
На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
У Луцьку на переході збили 10-річну дитину У Луцьку на переході збили 10-річну дитину
05 вересень, 14:26
У Луцьку вночі патрульні розшукали дитину У Луцьку вночі патрульні розшукали дитину
17 серпень, 12:55
У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста
10 липень, 17:22
У Луцьку 7-річна дівчинка на самокаті виїхала на дорогу і зіткнулася з авто У Луцьку 7-річна дівчинка на самокаті виїхала на дорогу і зіткнулася з авто
07 липень, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зупинили бус, набитий фальсифікованими цигарками та алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
У «Брамі» – нові комплексні обіди*
Сьогодні, 11:20
 0
У Луцьку матір заявила про спробу викрадення дитини, але інформація не підтвердилась
Сьогодні, 10:58
 0
Три смерті і 80 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:52
 0
На Волині розшукали хлопця з дівчиною, які втекли зі школи-інтернату
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8