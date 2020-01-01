Де на Волині не буде світла 22 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
9:00-17:00. м.Володимир-Волинський вул.Чубинського, вул.Дверницького 3-15, вул.Волинська, вул.Галицька, вул.Сушкевича, вул.Лотоцького 16-58, вул.Дверницького 17-29, Корольова, с. Бегета ФОП Ольшевський Олександр Карпович сіносховище, Телятник, Свинарник, с. Бегета вул. Польова, с.Заріччя: ТзОВ "ЕЛТІС-ІНВЕСТ" Торговий центр, ФОП Просов Микола Пилипович Склади, БК с.Заріччя, відділення зв’язку Укр пошта, АТС с. Заріччя, Зарічанська сільська рада, Автомийка с.Заріччя вул.Садова 21а, с. Заріччя вул. Садова, Нова.
Горохівський район
09:00-17:00. ТзОВ "Волинь Нова" Бригада, с. Ощів:
вул. Молодіжна,
вул. Лесі Українки
с. Борочичі:
вул. Шевченка, вул. Нова,вул Озерна
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАП
Горохівська лікарня ветеринарної медицини, Дільниця
ФОП Забуська Т.А., магазин
Лобачівська сільська рада, Башня, с.Лобачівка: вул.Молодіжна, вул.В.Музики
СФГ "Світанок", ДКУ-2
АНВФ Надія, ферма
АНВФ Надія, зернотік
Жабченська сільська рада, башня
Нагорнюк Л.Я., Зерносклад №2, с. Жабче:
вул. Польова,
вул. Вчительська
вул. Козакова Долина
Іваничівський район
9.30-16.30. школа с. Морозовичі ФОП Гась ФОП Крутий ФО Ткачук с.Морозовичі, Шахтарське
9.30-17.00. Іваничі вул. Спортивна, І.Франка, Молодіжна, Незалежності, пр. Тихий, с. Переславичі ДНЗ школа ФО Ярчук С/Р с.Трубки школа ФОП Вакула С.Милятин ФГ Агрофон С/Р ФОП завишнюк Бойко Панасюк ДНЗ ТОВ Укртауер с.Грушів Київстар с.Переславичі, Кучків, Трубки, Грушів, Милятин.
Камінь-Каширський район
09:00-17:00. Пожежна частина. м. К- Каширський, вул. Неродів, пров, Польвий.
Ківерцівський район
9:00-17:00. ФОП Грек Іван Григорович- торговий кіоск, с. Кульчиин
вул.Гвардійська,буд.1-19,51,53,
вул.5-го Лютого,1-14,
вул.Гвардійська,буд.20-37,
вул.Кірова1-6
МУлабор.дослідж. ДУ"ВОЛЦ Держсанепідслужби України", м.Ківерці
вул.Жовтнева,33,
вул.Паркова,буд.11-23(непарні),вул.Жовтнева,буд.1-34,
Цуманська районна лікарня №3- амбулаторія, с. Миловиця
вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а
вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)
вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)
ФОП Коломечюк Віктор Іванович-магазин
ФОП Бондар Людмила Сергіївна- магазин
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна- магазин, смт. Цумань
вул.1-го Травня, буд.44-133 вул.Дзержинського
вул.Дзержинського, вул.Жукова,1-13,32б
ФОП Джам Микола Петрович- магазин
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- магазин
ФОП Алексюк Катерина Петрівна- салон м.Ківерці
вул.Ціолковського,буд.1-15,16,
вул.Ломоносова,буд.1-13,
пров.Миру,1-16,
вул.Паркова,43а
вул.Паркова,
вул.Паркова,35,
вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),
вул.Дорошенка,буд.1-4,
пров.Дорошенка,буд.1-16,
вул.Міцкевича,буд.1-22,24,26,28,30,32
Ковельський район
9:00-17:00. Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Поворська сільська рада, с. Ситовичі
Доротищенська сільська Рада
Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської
районної державної адміністрації
Свято-Дмитрівська церква
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С
Дубівське споживче товариство, с. Гішин
РЖКП №1
ПАТ "Ковельнафтопродукт"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Найдюк І.Ф
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
Ф.О. Лисюк Т.Ю, м. Ковель
Населення, с. Борщівка
Локачинський район
9:00 – 17:00. с. Конюхи: школа, с/р, ДНЗ, с. Конюхи вул. Миру, с. В. Садівська: медпункт с. В. Садівська вул. Приозерна.
місто Луцьк
10:00-13:00. Магазин Забіяка, вул. Арцеулова, 12, 14, 16, 18
Луцький район
09:00 – 17:00. п.п. Пась Н.В., п.п. Зеленко Т.О., п.п. Стельмащук Н.В., ВКП ”Грань”, дитсад №1 ”Ромашка”, школа, ”Волиньгаз”, с. Г.Полонка вул. Жовтнева, Горохівська, Вереснева, Шкільна, Городищанська, Степова, Першотравнева, Ранкова, Листопадова, Торгова.
Любомльський та Шацький райони
10:00-17:00. смт. Шацьк вул. Б Хмельницького, с. Гуща, с. Затишшя
Любешівський район
10:00- 17:00. с. Невір, с. Ветли (частково), Школа, дитячий садок, млин, магазин, с. В. Курин
Маневицький район
10:00-18:00. Комарівська сільська рада, клуб, дит. садок, Колківське споживче товариство магазин, школа, ФОП Гаврилюк С.А. магазин, церква, відділення «УкрПошта», відділення «Укртелеком», БСМЗ "Киїстар", ФОП Тимошенко Ю.В. магазин, БЗМС " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович млин, ФАП, дім молитви, с. Комарово
10:00-16:00. Колківське вище професійне училище, свинарник, насосна станція, смт. Колки, Незалежності, Квітнева, Дитячий садок, дитячий садок №2, Колківське споживче товариство магазин, Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда, смт. Колки.
11:00-17:00. Колківське споживче товариство ринок, ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович магазин, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА", ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство", СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, ПрАТ"ВОПАС" автостанція, ФОП Гарміда Л.Є., ФОП Горбач О.П., ПП "Наталі", Асоціація "Романів", ФОП Намонюк Стефанія Степанівна, ФОП Бейда Олександр Павлович, ФОП Скіба Федір Федорович, ФОП Калуш Микола Миколайович, ТзДВ "Сортнасіннєовоч", ФО Романюк Тетяна Олексіївна, ФОП Регешук Ніна Ененївна, ФОП Волох Жанна Євгенівна, БЗМЗ "МТС УКРАЇНА", Відділення «Укрпошта», ТзОВ "Маневичіагробуд", ФОП Демчук Світлана Андріївна, Колківське вище професійне училище, ФОП Ошурко В.І., церква, дім молитви, бібліотека, Колківська районна лікарня смт. Колки
місто Нововолинськ
9:00-17:00. м. Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна, м. Нововолинськ: пр. Південний, вул. Маяковського 29-45,58-82, І Провулок., м. Нововолинськ вул. Львівська, Комарова, Волинський, Симиренка, Червоноградська 21, пр. Волинський.
Ратнівський район
9:30-17:00. РАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна
Церква Преподобного Амфілохія Почаївського УПЦ
Фізична особа-підприємець Стеренчук Володимир Миколайович
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", Ратно вул.Припятьська, Б.Хмельницького, Малясова
Рожищенський район
9:00-17:00. с. Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м. Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
с.Вітоніж торговий кіоск, с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
С. Вітоніж вул.Першотравнева.
с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС, с. Літогоща вул. І.Франка,Лугова.
м. Рожище вул. Я. Мудрого
смт. Дубище вул.Польова.
с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с. Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня., с.Сокіл вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста, с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок.
Старовижівський район
10:00-16:00. ФАП, ПП Гузь, Старовижівська РДА відділ освіти, Сільська рада, с Смідин х Пісок,
с Лісняки вул Дубова, Зелена
Турійський район
10:00-16:30. ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, молитовний будинок, ФАП, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск, с. Овлочин, Крать, СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков, с. Растів, Дольськ
10:00-13:00. ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква, с. Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька
13:00-16:30. ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП, с.Радовичі вул.Ставецька
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
9:00-17:00. м.Володимир-Волинський вул.Чубинського, вул.Дверницького 3-15, вул.Волинська, вул.Галицька, вул.Сушкевича, вул.Лотоцького 16-58, вул.Дверницького 17-29, Корольова, с. Бегета ФОП Ольшевський Олександр Карпович сіносховище, Телятник, Свинарник, с. Бегета вул. Польова, с.Заріччя: ТзОВ "ЕЛТІС-ІНВЕСТ" Торговий центр, ФОП Просов Микола Пилипович Склади, БК с.Заріччя, відділення зв’язку Укр пошта, АТС с. Заріччя, Зарічанська сільська рада, Автомийка с.Заріччя вул.Садова 21а, с. Заріччя вул. Садова, Нова.
Горохівський район
09:00-17:00. ТзОВ "Волинь Нова" Бригада, с. Ощів:
вул. Молодіжна,
вул. Лесі Українки
с. Борочичі:
вул. Шевченка, вул. Нова,вул Озерна
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАП
Горохівська лікарня ветеринарної медицини, Дільниця
ФОП Забуська Т.А., магазин
Лобачівська сільська рада, Башня, с.Лобачівка: вул.Молодіжна, вул.В.Музики
СФГ "Світанок", ДКУ-2
АНВФ Надія, ферма
АНВФ Надія, зернотік
Жабченська сільська рада, башня
Нагорнюк Л.Я., Зерносклад №2, с. Жабче:
вул. Польова,
вул. Вчительська
вул. Козакова Долина
Іваничівський район
9.30-16.30. школа с. Морозовичі ФОП Гась ФОП Крутий ФО Ткачук с.Морозовичі, Шахтарське
9.30-17.00. Іваничі вул. Спортивна, І.Франка, Молодіжна, Незалежності, пр. Тихий, с. Переславичі ДНЗ школа ФО Ярчук С/Р с.Трубки школа ФОП Вакула С.Милятин ФГ Агрофон С/Р ФОП завишнюк Бойко Панасюк ДНЗ ТОВ Укртауер с.Грушів Київстар с.Переславичі, Кучків, Трубки, Грушів, Милятин.
Камінь-Каширський район
09:00-17:00. Пожежна частина. м. К- Каширський, вул. Неродів, пров, Польвий.
Ківерцівський район
9:00-17:00. ФОП Грек Іван Григорович- торговий кіоск, с. Кульчиин
вул.Гвардійська,буд.1-19,51,53,
вул.5-го Лютого,1-14,
вул.Гвардійська,буд.20-37,
вул.Кірова1-6
МУлабор.дослідж. ДУ"ВОЛЦ Держсанепідслужби України", м.Ківерці
вул.Жовтнева,33,
вул.Паркова,буд.11-23(непарні),вул.Жовтнева,буд.1-34,
Цуманська районна лікарня №3- амбулаторія, с. Миловиця
вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а
вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)
вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)
ФОП Коломечюк Віктор Іванович-магазин
ФОП Бондар Людмила Сергіївна- магазин
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна- магазин, смт. Цумань
вул.1-го Травня, буд.44-133 вул.Дзержинського
вул.Дзержинського, вул.Жукова,1-13,32б
ФОП Джам Микола Петрович- магазин
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- магазин
ФОП Алексюк Катерина Петрівна- салон м.Ківерці
вул.Ціолковського,буд.1-15,16,
вул.Ломоносова,буд.1-13,
пров.Миру,1-16,
вул.Паркова,43а
вул.Паркова,
вул.Паркова,35,
вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),
вул.Дорошенка,буд.1-4,
пров.Дорошенка,буд.1-16,
вул.Міцкевича,буд.1-22,24,26,28,30,32
Ковельський район
9:00-17:00. Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Поворська сільська рада, с. Ситовичі
Доротищенська сільська Рада
Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської
районної державної адміністрації
Свято-Дмитрівська церква
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С
Дубівське споживче товариство, с. Гішин
РЖКП №1
ПАТ "Ковельнафтопродукт"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Найдюк І.Ф
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
Ф.О. Лисюк Т.Ю, м. Ковель
Населення, с. Борщівка
Локачинський район
9:00 – 17:00. с. Конюхи: школа, с/р, ДНЗ, с. Конюхи вул. Миру, с. В. Садівська: медпункт с. В. Садівська вул. Приозерна.
місто Луцьк
10:00-13:00. Магазин Забіяка, вул. Арцеулова, 12, 14, 16, 18
Луцький район
09:00 – 17:00. п.п. Пась Н.В., п.п. Зеленко Т.О., п.п. Стельмащук Н.В., ВКП ”Грань”, дитсад №1 ”Ромашка”, школа, ”Волиньгаз”, с. Г.Полонка вул. Жовтнева, Горохівська, Вереснева, Шкільна, Городищанська, Степова, Першотравнева, Ранкова, Листопадова, Торгова.
Любомльський та Шацький райони
10:00-17:00. смт. Шацьк вул. Б Хмельницького, с. Гуща, с. Затишшя
Любешівський район
10:00- 17:00. с. Невір, с. Ветли (частково), Школа, дитячий садок, млин, магазин, с. В. Курин
Маневицький район
10:00-18:00. Комарівська сільська рада, клуб, дит. садок, Колківське споживче товариство магазин, школа, ФОП Гаврилюк С.А. магазин, церква, відділення «УкрПошта», відділення «Укртелеком», БСМЗ "Киїстар", ФОП Тимошенко Ю.В. магазин, БЗМС " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович млин, ФАП, дім молитви, с. Комарово
10:00-16:00. Колківське вище професійне училище, свинарник, насосна станція, смт. Колки, Незалежності, Квітнева, Дитячий садок, дитячий садок №2, Колківське споживче товариство магазин, Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда, смт. Колки.
11:00-17:00. Колківське споживче товариство ринок, ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович магазин, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА", ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство", СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, ПрАТ"ВОПАС" автостанція, ФОП Гарміда Л.Є., ФОП Горбач О.П., ПП "Наталі", Асоціація "Романів", ФОП Намонюк Стефанія Степанівна, ФОП Бейда Олександр Павлович, ФОП Скіба Федір Федорович, ФОП Калуш Микола Миколайович, ТзДВ "Сортнасіннєовоч", ФО Романюк Тетяна Олексіївна, ФОП Регешук Ніна Ененївна, ФОП Волох Жанна Євгенівна, БЗМЗ "МТС УКРАЇНА", Відділення «Укрпошта», ТзОВ "Маневичіагробуд", ФОП Демчук Світлана Андріївна, Колківське вище професійне училище, ФОП Ошурко В.І., церква, дім молитви, бібліотека, Колківська районна лікарня смт. Колки
місто Нововолинськ
9:00-17:00. м. Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна, м. Нововолинськ: пр. Південний, вул. Маяковського 29-45,58-82, І Провулок., м. Нововолинськ вул. Львівська, Комарова, Волинський, Симиренка, Червоноградська 21, пр. Волинський.
Ратнівський район
9:30-17:00. РАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"
Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна Миколаївна
Церква Преподобного Амфілохія Почаївського УПЦ
Фізична особа-підприємець Стеренчук Володимир Миколайович
Державне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", Ратно вул.Припятьська, Б.Хмельницького, Малясова
Рожищенський район
9:00-17:00. с. Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м. Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
с.Вітоніж торговий кіоск, с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
С. Вітоніж вул.Першотравнева.
с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС, с. Літогоща вул. І.Франка,Лугова.
м. Рожище вул. Я. Мудрого
смт. Дубище вул.Польова.
с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с. Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня., с.Сокіл вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста, с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок.
Старовижівський район
10:00-16:00. ФАП, ПП Гузь, Старовижівська РДА відділ освіти, Сільська рада, с Смідин х Пісок,
с Лісняки вул Дубова, Зелена
Турійський район
10:00-16:30. ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, молитовний будинок, ФАП, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск, с. Овлочин, Крать, СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков, с. Растів, Дольськ
10:00-13:00. ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква, с. Радовичі вул.Луцька, Зуєва, Ставецька
13:00-16:30. ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП, с.Радовичі вул.Ставецька
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Де на Волині не буде світла 22 вересня
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У «Промені» вкотре влаштовують науковий пікнік для дітей*
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Двох волинян судитимуть за наркозлочини
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