Де на Волині не буде світла 22 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»9:00-17:00. м.Володимир-Волинський вул.Чубинського, вул.Дверницького 3-15, вул.Волинська, вул.Галицька, вул.Сушкевича, вул.Лотоцького 16-58, вул.Дверницького 17-29, Корольова, с. Бегета ФОП Ольшевський Олександр Карпович сіносховище, Телятник, Свинарник, с. Бегета вул. Польова, с.Заріччя: ТзОВ "ЕЛТІС-ІНВЕСТ" Торговий центр, ФОП Просов Микола Пилипович Склади, БК с.Заріччя, відділення зв’язку Укр пошта, АТС с. Заріччя, Зарічанська сільська рада, Автомийка с.Заріччя вул.Садова 21а, с. Заріччя вул. Садова, Нова.09:00-17:00. ТзОВ "Волинь Нова" Бригада, с. Ощів:вул. Молодіжна,вул. Лесі Українкис. Борочичі:вул. Шевченка, вул. Нова,вул ОзернаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАПГорохівська лікарня ветеринарної медицини, ДільницяФОП Забуська Т.А., магазинЛобачівська сільська рада, Башня, с.Лобачівка: вул.Молодіжна, вул.В.МузикиСФГ "Світанок", ДКУ-2АНВФ Надія, фермаАНВФ Надія, зернотікЖабченська сільська рада, башняНагорнюк Л.Я., Зерносклад №2, с. Жабче:вул. Польова,вул. Вчительськавул. Козакова Долина9.30-16.30. школа с. Морозовичі ФОП Гась ФОП Крутий ФО Ткачук с.Морозовичі, Шахтарське9.30-17.00. Іваничі вул. Спортивна, І.Франка, Молодіжна, Незалежності, пр. Тихий, с. Переславичі ДНЗ школа ФО Ярчук С/Р с.Трубки школа ФОП Вакула С.Милятин ФГ Агрофон С/Р ФОП завишнюк Бойко Панасюк ДНЗ ТОВ Укртауер с.Грушів Київстар с.Переславичі, Кучків, Трубки, Грушів, Милятин.09:00-17:00. Пожежна частина. м. К- Каширський, вул. Неродів, пров, Польвий.9:00-17:00. ФОП Грек Іван Григорович- торговий кіоск, с. Кульчиинвул.Гвардійська,буд.1-19,51,53,вул.5-го Лютого,1-14,вул.Гвардійська,буд.20-37,вул.Кірова1-6МУлабор.дослідж. ДУ"ВОЛЦ Держсанепідслужби України", м.Ківерцівул.Жовтнева,33,вул.Паркова,буд.11-23(непарні),вул.Жовтнева,буд.1-34,Цуманська районна лікарня №3- амбулаторія, с. Миловицявул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14авул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)ФОП Коломечюк Віктор Іванович-магазинФОП Бондар Людмила Сергіївна- магазинФОП Ховайло Оксана Володимирівна- магазин, смт. Цуманьвул.1-го Травня, буд.44-133 вул.Дзержинськоговул.Дзержинського, вул.Жукова,1-13,32бФОП Джам Микола Петрович- магазинФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- магазинФОП Алексюк Катерина Петрівна- салон м.Ківерцівул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру,1-16,вул.Паркова,43авул.Паркова,вул.Паркова,35,вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),вул.Дорошенка,буд.1-4,пров.Дорошенка,буд.1-16,вул.Міцкевича,буд.1-22,24,26,28,30,329:00-17:00. Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Поворська сільська рада, с. СитовичіДоротищенська сільська РадаВідділ освіти Ковельської районної державноїАдміністрації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельськоїрайонної державної адміністраціїСвято-Дмитрівська церкваКовельське МТМОФОП Денисюк Л.СДубівське споживче товариство, с. ГішинРЖКП №1ПАТ "Ковельнафтопродукт"АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Найдюк І.ФУКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиФ.О. Лисюк Т.Ю, м. КовельНаселення, с. Борщівка9:00 – 17:00. с. Конюхи: школа, с/р, ДНЗ, с. Конюхи вул. Миру, с. В. Садівська: медпункт с. В. Садівська вул. Приозерна.10:00-13:00. Магазин Забіяка, вул. Арцеулова, 12, 14, 16, 1809:00 – 17:00. п.п. Пась Н.В., п.п. Зеленко Т.О., п.п. Стельмащук Н.В., ВКП ”Грань”, дитсад №1 ”Ромашка”, школа, ”Волиньгаз”, с. Г.Полонка вул. Жовтнева, Горохівська, Вереснева, Шкільна, Городищанська, Степова, Першотравнева, Ранкова, Листопадова, Торгова.10:00-17:00. смт. Шацьк вул. Б Хмельницького, с. Гуща, с. Затишшя10:00- 17:00. с. Невір, с. Ветли (частково), Школа, дитячий садок, млин, магазин, с. В. Курин10:00-18:00. Комарівська сільська рада, клуб, дит. садок, Колківське споживче товариство магазин, школа, ФОП Гаврилюк С.А. магазин, церква, відділення «УкрПошта», відділення «Укртелеком», БСМЗ "Киїстар", ФОП Тимошенко Ю.В. магазин, БЗМС " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович млин, ФАП, дім молитви, с. Комарово10:00-16:00. Колківське вище професійне училище, свинарник, насосна станція, смт. Колки, Незалежності, Квітнева, Дитячий садок, дитячий садок №2, Колківське споживче товариство магазин, Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда, смт. Колки.11:00-17:00. Колківське споживче товариство ринок, ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович магазин, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА", ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство", СП "Маневицьке ОПГХ" кафе, ПрАТ"ВОПАС" автостанція, ФОП Гарміда Л.Є., ФОП Горбач О.П., ПП "Наталі", Асоціація "Романів", ФОП Намонюк Стефанія Степанівна, ФОП Бейда Олександр Павлович, ФОП Скіба Федір Федорович, ФОП Калуш Микола Миколайович, ТзДВ "Сортнасіннєовоч", ФО Романюк Тетяна Олексіївна, ФОП Регешук Ніна Ененївна, ФОП Волох Жанна Євгенівна, БЗМЗ "МТС УКРАЇНА", Відділення «Укрпошта», ТзОВ "Маневичіагробуд", ФОП Демчук Світлана Андріївна, Колківське вище професійне училище, ФОП Ошурко В.І., церква, дім молитви, бібліотека, Колківська районна лікарня смт. Колки9:00-17:00. м. Нововолинськ церква ХВС вул.Липинського, м-н Автодім, церква св.Михайла, м-н Пясецький, м.Нововолинськ: вул.Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е,1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, ш.Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна, м. Нововолинськ: пр. Південний, вул. Маяковського 29-45,58-82, І Провулок., м. Нововолинськ вул. Львівська, Комарова, Волинський, Симиренка, Червоноградська 21, пр. Волинський.9:30-17:00. РАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВААКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Фізична особа -підприємець Корпач Тетяна МиколаївнаЦерква Преподобного Амфілохія Почаївського УПЦФізична особа-підприємець Стеренчук Володимир МиколайовичДержавне підприємство"Ратнівське лісомисливське господарство", Ратно вул.Припятьська, Б.Хмельницького, Малясова9:00-17:00. с. Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м. Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.с.Вітоніж торговий кіоск, с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.С. Вітоніж вул.Першотравнева.с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП, с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС, с. Літогоща вул. І.Франка,Лугова.м. Рожище вул. Я. Мудрогосмт. Дубище вул.Польова.с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Оленівка (повністю)с. Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, храм, амбулаторія, млин, пекарня., с.Сокіл вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червного Хреста, с.Сокіл клуб, аптека, ветдільниця, дитячий садок.10:00-16:00. 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