У Луцьку зупинили бус, набитий фальсифікованими цигарками та алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 11:37
На Волині правоохоронці запобігли розповсюдженню масштабної партії фальсифікованих підакцизних товарів.
Співробітники податкової міліції спільно з працівниками УСБУ у Волинській області на одній з вулиць міста Луцька виявили транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування великої партії контрабандних цигарок та фальсифікованих алкогольних напоїв, інформує ГУ ДФС у Волинській області.
В рамках проведення операції «Акциз-2020» та досудового розслідування у кримінальному провадженні за ст.204 КК України, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури встановили місцевого жителя, який незаконно транспортував підакцизний фальсифікат з метою його подальшої реалізації жителям обласного центру.
Відтак, правоохоронці провели огляд транспортного засобу марки Renault Trafic, у вантажному відділенні якого виявили та вилучили 20 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка та 400 пляшок коньячних виробів, маркованих марками акцизного податку з явними ознаками підробки. Крім того, вилучили автомобіль марки Renault Trafic, який використовувався для перевезення цигарок та алкоголю. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить близько 1 мільйона гривень.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності, а також проводять весь комплекс заходів з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
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Співробітники податкової міліції спільно з працівниками УСБУ у Волинській області на одній з вулиць міста Луцька виявили транспортний засіб, яким здійснювалось незаконне транспортування великої партії контрабандних цигарок та фальсифікованих алкогольних напоїв, інформує ГУ ДФС у Волинській області.
В рамках проведення операції «Акциз-2020» та досудового розслідування у кримінальному провадженні за ст.204 КК України, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури встановили місцевого жителя, який незаконно транспортував підакцизний фальсифікат з метою його подальшої реалізації жителям обласного центру.
Відтак, правоохоронці провели огляд транспортного засобу марки Renault Trafic, у вантажному відділенні якого виявили та вилучили 20 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка та 400 пляшок коньячних виробів, маркованих марками акцизного податку з явними ознаками підробки. Крім того, вилучили автомобіль марки Renault Trafic, який використовувався для перевезення цигарок та алкоголю. Орієнтовна вартість вилучених ТМЦ становить близько 1 мільйона гривень.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності, а також проводять весь комплекс заходів з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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