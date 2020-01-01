На Волині за вихідні зникло четверо дітей, одного неповнолітнього досі шукають





Про це йшлося у понеділок, 21 вересня, під час брифінгу в ГУНП.

Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко розповів, що впродовж вихідних до поліції надійшли повідомлення про безвісти зниклих 4 неповнолітніх.



Йдеться про 7-класницю з Луцька та 16-річного хлопця і 17-річну дівчину, що самовільно залишили школу-інтернат. За словами головного поліцейського Волині, в останньому випадку керівництво закладу запізно повідомило поліцію, дітей протягом години намагалися розшукати самостійно.



«Одного хлопця досі розшукує поліція. Він уже майже повнолітній – у цьому році йому виповниться 18. Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності. Думаємо, що він не став жертвою якогось злочину, а за своїм рішенням пропадає», - сказав Крошко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області за вихідні зникли четверо дітей. Трьох із них розшукали, пошуки ще одного 17-річного хлопця тривають.Про це йшлося у понеділок, 21 вересня, під час брифінгу в ГУНП.Начальник ГУНП у Волинській областірозповів, що впродовж вихідних до поліції надійшли повідомлення про безвісти зниклих 4 неповнолітніх. Трьох із них уже розшукали Йдеться про 7-класницю з Луцька та 16-річного хлопця і 17-річну дівчину, що самовільно залишили школу-інтернат. За словами головного поліцейського Волині, в останньому випадку керівництво закладу запізно повідомило поліцію, дітей протягом години намагалися розшукати самостійно.«Одного хлопця досі розшукує поліція. Він уже майже повнолітній – у цьому році йому виповниться 18. Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності. Думаємо, що він не став жертвою якогось злочину, а за своїм рішенням пропадає», - сказав Крошко.

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