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На Волині за вихідні зникло четверо дітей, одного неповнолітнього досі шукають

На Волині за вихідні зникло четверо дітей, одного неповнолітнього досі шукають
У Волинській області за вихідні зникли четверо дітей. Трьох із них розшукали, пошуки ще одного 17-річного хлопця тривають.

Про це йшлося у понеділок, 21 вересня, під час брифінгу в ГУНП.
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко розповів, що впродовж вихідних до поліції надійшли повідомлення про безвісти зниклих 4 неповнолітніх. Трьох із них уже розшукали.

Йдеться про 7-класницю з Луцька та 16-річного хлопця і 17-річну дівчину, що самовільно залишили школу-інтернат. За словами головного поліцейського Волині, в останньому випадку керівництво закладу запізно повідомило поліцію, дітей протягом години намагалися розшукати самостійно.

«Одного хлопця досі розшукує поліція. Він уже майже повнолітній – у цьому році йому виповниться 18. Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності. Думаємо, що він не став жертвою якогось злочину, а за своїм рішенням пропадає», - сказав Крошко.


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Теги: пошуки, розшук, хлопець, Волинь, поліція
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