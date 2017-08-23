Волинські веслувальники вибороли «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 16:54
Завершився командний чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, який відбувався 17-20 вересня у Полтаві.
Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
На чемпіонаті збірна Волині посіла друге місце, завоювавши 12 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.
Зокрема, на дистанції 200 м волинські веслувальники здобули золото:
Андрій Рибачок у каное-одиночці.
Андрій Рибачок та Володимир Троцюк у каное-двійці.
Володимир Троцюк, Богдан Куницький, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк у каное-четвірці.
Богдан Чабан та Антон Кисіль здобули срібло.
Бронзові медалі вибороли:
Олександр Яцюк у каное-одиночці.
Ілона Грабовець у каное-одиночці.
Павло Семенюк та Павло Борсук у каное-двійці.
Сергій Яковлєв, Назар Остапчук, Павло Семенюк та Богдан Чабан у каное-четвірці.
На дистанції 1000 м:
Першість здобув Андрій Рибачок у каное-одиночці.
Ілона Грабовець у каное-одиночці.
Андрій Рибачок та Віктор Свиридюк у каное-двійці.
Володимир Троцюк, Олександр Яцюк, Віктор Свиридюк та Антон Кисіль у каное-четвірці.
Срібло вибороли:
Віктор Свиридюк у каное-одиночці.
Павло Борсук та Павло Семенюк у каное-двійці.
Ілона Грабовець та Анастасія Ємельянова у каное-двійці.
Бронзові місця посіли:
Олександр Яцюк у каное-одиночці.
На дистанції 500 м
Золото здобули:
Андрій Рибачок у каное-одиночці.
Ілона Грабовець Анастасія Ємельянова у каное-двійці.
Андрій Рибачок та Віктор Свиридюк у каное-двійці.
Андрій Рибачок, Павло Семенюк, Антон Кисіль та Павло Борсук у каное-четвірці.
Срібні медалі вибороли:
Олександр Яцюк у каное-одиночці
Антон Кисіль та Богдан Чабан у каное-двійці.
Бронзові місця посіли:
Віктор Свиридюк у каное-одиночці.
Ілона Грабовець у каное-одиночці.
Володимир Троцюк та Олександр Яцюк у каное-двійці.
Володимир Троцюк, Віктор Свиридюк, Богдан Куницький та Олександр Яцюк у каное-четвірці.
Третє місце у змішаному типі траси – міксі у каное-двійці, посіли Ілона Грабовець та Олександр Яцюк.
Першість здобули Володимир Троцюк та Віктор Свиридюк у каное-двійці на дистанції 5000 м.
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Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
На чемпіонаті збірна Волині посіла друге місце, завоювавши 12 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.
Зокрема, на дистанції 200 м волинські веслувальники здобули золото:
Андрій Рибачок у каное-одиночці.
Андрій Рибачок та Володимир Троцюк у каное-двійці.
Володимир Троцюк, Богдан Куницький, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк у каное-четвірці.
Богдан Чабан та Антон Кисіль здобули срібло.
Бронзові медалі вибороли:
Олександр Яцюк у каное-одиночці.
Ілона Грабовець у каное-одиночці.
Павло Семенюк та Павло Борсук у каное-двійці.
Сергій Яковлєв, Назар Остапчук, Павло Семенюк та Богдан Чабан у каное-четвірці.
На дистанції 1000 м:
Першість здобув Андрій Рибачок у каное-одиночці.
Ілона Грабовець у каное-одиночці.
Андрій Рибачок та Віктор Свиридюк у каное-двійці.
Володимир Троцюк, Олександр Яцюк, Віктор Свиридюк та Антон Кисіль у каное-четвірці.
Срібло вибороли:
Віктор Свиридюк у каное-одиночці.
Павло Борсук та Павло Семенюк у каное-двійці.
Ілона Грабовець та Анастасія Ємельянова у каное-двійці.
Бронзові місця посіли:
Олександр Яцюк у каное-одиночці.
На дистанції 500 м
Золото здобули:
Андрій Рибачок у каное-одиночці.
Ілона Грабовець Анастасія Ємельянова у каное-двійці.
Андрій Рибачок та Віктор Свиридюк у каное-двійці.
Андрій Рибачок, Павло Семенюк, Антон Кисіль та Павло Борсук у каное-четвірці.
Срібні медалі вибороли:
Олександр Яцюк у каное-одиночці
Антон Кисіль та Богдан Чабан у каное-двійці.
Бронзові місця посіли:
Віктор Свиридюк у каное-одиночці.
Ілона Грабовець у каное-одиночці.
Володимир Троцюк та Олександр Яцюк у каное-двійці.
Володимир Троцюк, Віктор Свиридюк, Богдан Куницький та Олександр Яцюк у каное-четвірці.
Третє місце у змішаному типі траси – міксі у каное-двійці, посіли Ілона Грабовець та Олександр Яцюк.
Першість здобули Володимир Троцюк та Віктор Свиридюк у каное-двійці на дистанції 5000 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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