Волинські веслувальники вибороли «срібло» на чемпіонаті України

Завершився командний чемпіонат України з веслування на байдарках та каное, який відбувався 17-20 вересня у Полтаві.Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.На чемпіонаті збірна Волині посіла друге місце, завоювавши 12 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.Зокрема,волинські веслувальники здобули золото:Андрій Рибачок у каное-одиночці.Андрій Рибачок та Володимир Троцюк у каное-двійці.Володимир Троцюк, Богдан Куницький, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк у каное-четвірці.Богдан Чабан та Антон Кисіль здобули срібло.Бронзові медалі вибороли:Олександр Яцюк у каное-одиночці.Ілона Грабовець у каное-одиночці.Павло Семенюк та Павло Борсук у каное-двійці.Сергій Яковлєв, Назар Остапчук, Павло Семенюк та Богдан Чабан у каное-четвірці.Першість здобув Андрій Рибачок у каное-одиночці.Ілона Грабовець у каное-одиночці.Андрій Рибачок та Віктор Свиридюк у каное-двійці.Володимир Троцюк, Олександр Яцюк, Віктор Свиридюк та Антон Кисіль у каное-четвірці.Срібло вибороли:Віктор Свиридюк у каное-одиночці.Павло Борсук та Павло Семенюк у каное-двійці.Ілона Грабовець та Анастасія Ємельянова у каное-двійці.Бронзові місця посіли:Олександр Яцюк у каное-одиночці.Золото здобули:Андрій Рибачок у каное-одиночці.Ілона Грабовець Анастасія Ємельянова у каное-двійці.Андрій Рибачок та Віктор Свиридюк у каное-двійці.Андрій Рибачок, Павло Семенюк, Антон Кисіль та Павло Борсук у каное-четвірці.Срібні медалі вибороли:Олександр Яцюк у каное-одиночціАнтон Кисіль та Богдан Чабан у каное-двійці.Бронзові місця посіли:Віктор Свиридюк у каное-одиночці.Ілона Грабовець у каное-одиночці.Володимир Троцюк та Олександр Яцюк у каное-двійці.Володимир Троцюк, Віктор Свиридюк, Богдан Куницький та Олександр Яцюк у каное-четвірці.Третє місце у змішаному типі траси – міксі у каное-двійці, посіли Ілона Грабовець та Олександр Яцюк.Першість здобули Володимир Троцюк та Віктор Свиридюк у каное-двійці