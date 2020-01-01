В Україні за вихідні на COVID-19 захворіло 148 правоохоронців





Загалом з початку пандемії 4725 працівників МВС захворіло на COVID-19, одужало – 4247 осіб, а померло – 13, - інформує департамент комунікації МВС України.



Найбільша кількість хворих зареєстрована у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та м. Києві.



Щоб захистити себе від вірусних інфекцій, МОЗ рекомендує:



- Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям;



- За перших симптомів звертайтеся до лікаря;



- Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд;



- Уникайте контактів з людьми із симптомами ГРВІ;



- Термічно обробляйте продукти.









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