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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за вихідні на COVID-19 захворіло 148 правоохоронців

В Україні за вихідні на COVID-19 захворіло 148 правоохоронців
За вихідні дні коронавірус підтвердили у 148 правоохоронців МВС.

Загалом з початку пандемії 4725 працівників МВС захворіло на COVID-19, одужало – 4247 осіб, а померло – 13, - інформує департамент комунікації МВС України.

Найбільша кількість хворих зареєстрована у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та м. Києві.

Щоб захистити себе від вірусних інфекцій, МОЗ рекомендує:

- Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям;

- За перших симптомів звертайтеся до лікаря;

- Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд;

- Уникайте контактів з людьми із симптомами ГРВІ;

- Термічно обробляйте продукти.




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Теги: COVID-19, правоохоронці
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