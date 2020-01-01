В Україні за вихідні на COVID-19 захворіло 148 правоохоронців
Сьогодні, 12:20
За вихідні дні коронавірус підтвердили у 148 правоохоронців МВС.
Загалом з початку пандемії 4725 працівників МВС захворіло на COVID-19, одужало – 4247 осіб, а померло – 13, - інформує департамент комунікації МВС України.
Найбільша кількість хворих зареєстрована у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та м. Києві.
Щоб захистити себе від вірусних інфекцій, МОЗ рекомендує:
- Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям;
- За перших симптомів звертайтеся до лікаря;
- Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд;
- Уникайте контактів з людьми із симптомами ГРВІ;
- Термічно обробляйте продукти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Загалом з початку пандемії 4725 працівників МВС захворіло на COVID-19, одужало – 4247 осіб, а померло – 13, - інформує департамент комунікації МВС України.
Найбільша кількість хворих зареєстрована у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та м. Києві.
Щоб захистити себе від вірусних інфекцій, МОЗ рекомендує:
- Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям;
- За перших симптомів звертайтеся до лікаря;
- Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд;
- Уникайте контактів з людьми із симптомами ГРВІ;
- Термічно обробляйте продукти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
20 вересень, 10:21
Коментарі 0
Останні новини
Якою була вулиця Градний Узвіз у Луцьку у 19 столітті. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:54
На Волині затримали злодія, який обкрадав дачі
Сьогодні, 12:49
В Україні за вихідні на COVID-19 захворіло 148 правоохоронців
Сьогодні, 12:20
За два дні у Луцьку троє людей померли від ускладнень коронавірусу: які супутні хвороби вони мали
Сьогодні, 12:15