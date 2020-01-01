В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на транспорт





Про це в ефірі Владислав Криклій.



"Це єдиний цифровий квиток, який анонсували місяць тому. Але будемо доопрацьовувати в такому пілотному режимі. Почали з популярного напрямку - "Укрзалізниці" та Київського метрополітену. Але від завтра це вже вийде на промисловий продаж", - розповів міністр.



Придбати квиток можна буде на сервісі Smart Ticket, а згодом у касах чи інших системах з продажу білетів. За словами Криклія, зараз вартість єдиного квитка дорівнюватиме вартості окремих квитків, але міністерство доопрацьовує так званий економічний складник сервісу.



"Зараз це не більше і не менше вартості квитків. Комісію на оплату додаткових витрат покривають відповідні компанії. Наприклад, Київпарксервіс чи Київметрополітен. Вони покривають комісію, щоб не було дорожче. Але мета, аби було вигідніше, аби була додаткова економія", - розповів голова Міністерства інфраструктури Владислав Криклій.



Очільник міністерства запевнив, що до кінця року послуга буде можлива у всьому столичному транспорті, у Харкові, Маріуполі та Львівській області. Крім того, це стосується автобусних і авіаперевізників.



Як повідомлялося, рішення про запровадження експериментального проєкту із впровадженню єдиного електронного квитка (е-квитка) на різні види транспорту напорталі електронних послуг e-transport.gov.ua підтримали на засіданні уряду 29 липня. Це сприятиме наданню зручних та сучасних цифрових послуг для населення у різних видах транспорту в одному місці під час планування подорожі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від вівторка, 22 вересня, в Україні запрацює послуга смарт-квиток — один квиток на всі види громадського транспорту.Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів міністр інфраструктури України"Це єдиний цифровий квиток, який анонсували місяць тому. Але будемо доопрацьовувати в такому пілотному режимі. Почали з популярного напрямку - "Укрзалізниці" та Київського метрополітену. Але від завтра це вже вийде на промисловий продаж", - розповів міністр.Придбати квиток можна буде на сервісі Smart Ticket, а згодом у касах чи інших системах з продажу білетів. За словами Криклія, зараз вартість єдиного квитка дорівнюватиме вартості окремих квитків, але міністерство доопрацьовує так званий економічний складник сервісу."Зараз це не більше і не менше вартості квитків. Комісію на оплату додаткових витрат покривають відповідні компанії. Наприклад, Київпарксервіс чи Київметрополітен. Вони покривають комісію, щоб не було дорожче. Але мета, аби було вигідніше, аби була додаткова економія", - розповів голова Міністерства інфраструктури Владислав Криклій.Очільник міністерства запевнив, що до кінця року послуга буде можлива у всьому столичному транспорті, у Харкові, Маріуполі та Львівській області. Крім того, це стосується автобусних і авіаперевізників.Як повідомлялося, рішення про запровадження експериментального проєкту із впровадженню єдиного електронного квитка (е-квитка) на різні види транспорту напорталі електронних послуг e-transport.gov.ua підтримали на засіданні уряду 29 липня. Це сприятиме наданню зручних та сучасних цифрових послуг для населення у різних видах транспорту в одному місці під час планування подорожі.

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