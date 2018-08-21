Якою була вулиця Градний Узвіз у Луцьку у 19 столітті. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала ретросвітлини, на яких зображена вулиця у Старому місті Луцька - Градний Узвіз.



Світлинами вона



"Два зображення Градної гори і каплиці Скорботного Христа в місті Луцьку, ХІХ століття. Зараз тут знаходиться вул. Градний Узвіз, на якій розташована будівля Національного банку України", - підписала Яцечко-Блаженко.



У коментарях до допису користувачі мережі зауважують, що ці ретросвітлини зроблені на початку-середині 19 ст.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська дослідницяопублікувала ретросвітлини, на яких зображена вулиця у Старому місті Луцька - Градний Узвіз.Світлинами вона поділилася на своїй сторінці у Facebook."Два зображення Градної гори і каплиці Скорботного Христа в місті Луцьку, ХІХ століття. Зараз тут знаходиться вул. Градний Узвіз, на якій розташована будівля Національного банку України", - підписала Яцечко-Блаженко.У коментарях до допису користувачі мережі зауважують, що ці ретросвітлини зроблені на початку-середині 19 ст.

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