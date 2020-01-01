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У Ковелі на смерть збили пішохода

У Ковелі на смерть збили пішохода
У Ковелі 24-річний водій Renault Duster збив 57-річного пішохода, жителя села Дубове.

Аварія трапилась 20 вересня приблизно о 22 годині, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП.

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За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.




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Теги: Ковель, пішохід, смерть, водій
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