У Ковелі на смерть збили пішохода
Сьогодні, 13:04
У Ковелі 24-річний водій Renault Duster збив 57-річного пішохода, жителя села Дубове.
Аварія трапилась 20 вересня приблизно о 22 годині, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП.
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За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Аварія трапилась 20 вересня приблизно о 22 годині, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У ДТП поблизу Луцька загинула 16-річна дівчина
За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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