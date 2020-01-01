У Ковелі на смерть збили пішохода





Аварія трапилась 20 вересня приблизно о 22 годині, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП.



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За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 24-річний водій Renault Duster збив 57-річного пішохода, жителя села Дубове.Аварія трапилась 20 вересня приблизно о 22 годині, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП.За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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