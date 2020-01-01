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Волонтери закликають підримати сина померлого лікаря з Волині, який рятував життя бійців в зоні АТО

Волонтери закликають підримати сина померлого лікаря з Волині, який рятував життя бійців в зоні АТО
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ


Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


22 вересня тринадцятий день народження святкуватиме Максим Грицюк – син захисника України, капітана Віталія Грицюка. У зоні АТО він був оперуючим лікарем, рятував життя нашим бійцям в екстремальних умовах. Потім важко хворів. 2017-го року перестало битися серце відважного лікаря, хорошої та доброї людини, люблячого чоловіка, турботливого батька.

Максим навчається у 8 класі. З улюблених предметів - фізкультура, математика, німецька мова. Наразі хлопець відвідує курси англійської та німецької мови. Раніше займався танцями у «Волиняночці». Але це швидше було мамине бажання. Відтанцювавши майже три роки, зрозумів що марить спортом, зокрема, футболом. Є у нього ще одна мрія - у майбутньому вивчитися на стоматолога. Його тато теж був лікарем.

Хлопець завдяки волонтерам побував в Австрії, де чудово відпочив, та отримав багато позитивних вражень. А ще мав можливість поїхати у Німеччину. Максим хотів би побачити й інші країни, зокрема, Данію, Францію, Італію. Хлопчина розуміє, що для того, щоб подорожувати у майбутньому, потрібно багато читати. Особливо йому подобається читати фентезі.

Мама Оксана каже, що з тваринок її синові найбільше подобаються собаки. Тому й подарувала йому веселого та непосидючого улюбленця Арчі. За яким він привчається доглядати, з ним він гуляє та бігає.

Зробити сюрприз Максимові може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину: Грицюк Максим – 13 років (22.09.2007). м. Луцьк. Зріст: 146-152; Розмір взуття: 38

Інформація для благодійників: 4731 2196 1449 6887 (Грицюк Оксана Олександрівна, Приватбанк).


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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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