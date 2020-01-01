Волонтери закликають підримати сина померлого лікаря з Волині, який рятував життя бійців в зоні АТО
Сьогодні, 14:20
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
22 вересня тринадцятий день народження святкуватиме Максим Грицюк – син захисника України, капітана Віталія Грицюка. У зоні АТО він був оперуючим лікарем, рятував життя нашим бійцям в екстремальних умовах. Потім важко хворів. 2017-го року перестало битися серце відважного лікаря, хорошої та доброї людини, люблячого чоловіка, турботливого батька.
Максим навчається у 8 класі. З улюблених предметів - фізкультура, математика, німецька мова. Наразі хлопець відвідує курси англійської та німецької мови. Раніше займався танцями у «Волиняночці». Але це швидше було мамине бажання. Відтанцювавши майже три роки, зрозумів що марить спортом, зокрема, футболом. Є у нього ще одна мрія - у майбутньому вивчитися на стоматолога. Його тато теж був лікарем.
Хлопець завдяки волонтерам побував в Австрії, де чудово відпочив, та отримав багато позитивних вражень. А ще мав можливість поїхати у Німеччину. Максим хотів би побачити й інші країни, зокрема, Данію, Францію, Італію. Хлопчина розуміє, що для того, щоб подорожувати у майбутньому, потрібно багато читати. Особливо йому подобається читати фентезі.
Мама Оксана каже, що з тваринок її синові найбільше подобаються собаки. Тому й подарувала йому веселого та непосидючого улюбленця Арчі. За яким він привчається доглядати, з ним він гуляє та бігає.
Зробити сюрприз Максимові може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину: Грицюк Максим – 13 років (22.09.2007). м. Луцьк. Зріст: 146-152; Розмір взуття: 38
Інформація для благодійників: 4731 2196 1449 6887 (Грицюк Оксана Олександрівна, Приватбанк).
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
22 вересня тринадцятий день народження святкуватиме Максим Грицюк – син захисника України, капітана Віталія Грицюка. У зоні АТО він був оперуючим лікарем, рятував життя нашим бійцям в екстремальних умовах. Потім важко хворів. 2017-го року перестало битися серце відважного лікаря, хорошої та доброї людини, люблячого чоловіка, турботливого батька.
Максим навчається у 8 класі. З улюблених предметів - фізкультура, математика, німецька мова. Наразі хлопець відвідує курси англійської та німецької мови. Раніше займався танцями у «Волиняночці». Але це швидше було мамине бажання. Відтанцювавши майже три роки, зрозумів що марить спортом, зокрема, футболом. Є у нього ще одна мрія - у майбутньому вивчитися на стоматолога. Його тато теж був лікарем.
Хлопець завдяки волонтерам побував в Австрії, де чудово відпочив, та отримав багато позитивних вражень. А ще мав можливість поїхати у Німеччину. Максим хотів би побачити й інші країни, зокрема, Данію, Францію, Італію. Хлопчина розуміє, що для того, щоб подорожувати у майбутньому, потрібно багато читати. Особливо йому подобається читати фентезі.
Мама Оксана каже, що з тваринок її синові найбільше подобаються собаки. Тому й подарувала йому веселого та непосидючого улюбленця Арчі. За яким він привчається доглядати, з ним він гуляє та бігає.
Зробити сюрприз Максимові може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину: Грицюк Максим – 13 років (22.09.2007). м. Луцьк. Зріст: 146-152; Розмір взуття: 38
Інформація для благодійників: 4731 2196 1449 6887 (Грицюк Оксана Олександрівна, Приватбанк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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