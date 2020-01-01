Волиняни вибороли «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу серед 500 учасників





У змаганнях взяли участь 500 учасників із 20 регіонів України – повідомляє Управління у справах молоді і спорту облдержадміністрації.



На чемпіонаті спортсмени Волині здобули золоті медалі. Зокрема, Руслан Ткачук у ваговій категорії 55 кг у виді лок-кік. Назар Костюк у ваговій категорії 50 кг у виді фул-контакт та Анатолій Коржевич у ваговій категорії 59 кг у цьому ж виді.



Тренують спортсменів Мордик М.Ю., Семко Ю.М. та Подвальний А.М.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-20 вересня у Чернігові відбувся чемпіонат України з кікбоксингу «ІСКА» серед дорослих, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку і дітей старшого віку.У змаганнях взяли участь 500 учасників із 20 регіонів України – повідомляє Управління у справах молоді і спорту облдержадміністрації.На чемпіонаті спортсмени Волині здобули золоті медалі. Зокрема,у ваговій категорії 55 кг у виді лок-кік.у ваговій категорії 50 кг у виді фул-контакт тау ваговій категорії 59 кг у цьому ж виді.Тренують спортсменів Мордик М.Ю., Семко Ю.М. та Подвальний А.М.

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