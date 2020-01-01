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Волиняни вибороли «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу серед 500 учасників

Волиняни вибороли «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу серед 500 учасників
17-20 вересня у Чернігові відбувся чемпіонат України з кікбоксингу «ІСКА» серед дорослих, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку і дітей старшого віку.

У змаганнях взяли участь 500 учасників із 20 регіонів України – повідомляє Управління у справах молоді і спорту облдержадміністрації.

На чемпіонаті спортсмени Волині здобули золоті медалі. Зокрема, Руслан Ткачук у ваговій категорії 55 кг у виді лок-кік. Назар Костюк у ваговій категорії 50 кг у виді фул-контакт та Анатолій Коржевич у ваговій категорії 59 кг у цьому ж виді.

Тренують спортсменів Мордик М.Ю., Семко Ю.М. та Подвальний А.М.

Волиняни вибороли «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу серед 500 учасників
Волиняни вибороли «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу серед 500 учасників
Волиняни вибороли «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу серед 500 учасників
Волиняни вибороли «золото» на чемпіонаті України з кікбоксингу серед 500 учасників


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Теги: Змагання, Чернігів, Волинь, кікбоксинг
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