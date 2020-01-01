У Луцьку в пасажира авто знайшли наркотики
Сьогодні, 14:54
Луцькі патрульні затримали чоловіка із речовиною, схожою на наркотичну.
Цих вихідних на вулиці Зарічна патрульні виявили автомобіль Nissan Almera, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні здійснили поверхневу перевірку. І в 30-річного пасажира автомобіля виявили два поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожу на наркотичну.
Патрульні на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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Цих вихідних на вулиці Зарічна патрульні виявили автомобіль Nissan Almera, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні здійснили поверхневу перевірку. І в 30-річного пасажира автомобіля виявили два поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожу на наркотичну.
Патрульні на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
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