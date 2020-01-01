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Затримали «серійних» злодіїв, які вкрали понад 30 тисяч гривень із комірок тренажерного залу у Луцьку

Затримали «серійних» злодіїв, які вкрали понад 30 тисяч гривень із комірок тренажерного залу у Луцьку
У Луцьку повідомлення про дві крадіжки надійшли на початку вересня з одного з тренажерних залів, що на вулиці Рівненській.

Невідома особа пошкодила навісні замки комірок у роздягальні зали та викрала грошові кошти. В одного заявника викрали 18 тисяч гривень, в іншого – понад 14 тисяч гривень, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Працівники карного розшуку оперативно встановили відео з усіх наявних камер та маршрут руху підозрюваних, оскільки їх, як з’ясували, було двоє.

Тож поліцейські одразу орієнтували колег з сусідніх областей, аби виявити зловмисників.

Встановили, що чоловіки можуть бути причетними до аналогічних крадіжок з фітнес-центрів та спортзалів у Рівному, Івано-Франківську, Львові, Києві, Вінниці, Мукачевому тощо.

Днями обох підозрюваних затримали: один з них з Черкаської області, інший – з Одеської.

Триває досудове розслідування.

Нині обом зловмисникам оголосили підозра за ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). З ними продовжують працювати поліцейські інших областей.


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Теги: поліція, крадії, Волинь, спортзал, злодії
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