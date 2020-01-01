Затримали «серійних» злодіїв, які вкрали понад 30 тисяч гривень із комірок тренажерного залу у Луцьку





Невідома особа пошкодила навісні замки комірок у роздягальні зали та викрала грошові кошти. В одного заявника викрали 18 тисяч гривень, в іншого – понад 14 тисяч гривень, – повідомляє сектор комунікації



Працівники карного розшуку оперативно встановили відео з усіх наявних камер та маршрут руху підозрюваних, оскільки їх, як з’ясували, було двоє.



Тож поліцейські одразу орієнтували колег з сусідніх областей, аби виявити зловмисників.



Встановили, що чоловіки можуть бути причетними до аналогічних крадіжок з фітнес-центрів та спортзалів у Рівному, Івано-Франківську, Львові, Києві, Вінниці, Мукачевому тощо.



Днями обох підозрюваних затримали: один з них з Черкаської області, інший – з Одеської.



Триває досудове розслідування.



Нині обом зловмисникам оголосили підозра за ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). З ними продовжують працювати поліцейські інших областей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку повідомлення про дві крадіжки надійшли на початку вересня з одного з тренажерних залів, що на вулиці Рівненській.Невідома особа пошкодила навісні замки комірок у роздягальні зали та викрала грошові кошти. В одного заявника викрали 18 тисяч гривень, в іншого – понад 14 тисяч гривень, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Працівники карного розшуку оперативно встановили відео з усіх наявних камер та маршрут руху підозрюваних, оскільки їх, як з’ясували, було двоє.Тож поліцейські одразу орієнтували колег з сусідніх областей, аби виявити зловмисників.Встановили, що чоловіки можуть бути причетними до аналогічних крадіжок з фітнес-центрів та спортзалів у Рівному, Івано-Франківську, Львові, Києві, Вінниці, Мукачевому тощо.Днями обох підозрюваних затримали: один з них з Черкаської області, інший – з Одеської.Триває досудове розслідування.Нині обом зловмисникам оголосили підозра за ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). З ними продовжують працювати поліцейські інших областей.

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