Затримали «серійних» злодіїв, які вкрали понад 30 тисяч гривень із комірок тренажерного залу у Луцьку
Сьогодні, 15:20
У Луцьку повідомлення про дві крадіжки надійшли на початку вересня з одного з тренажерних залів, що на вулиці Рівненській.
Невідома особа пошкодила навісні замки комірок у роздягальні зали та викрала грошові кошти. В одного заявника викрали 18 тисяч гривень, в іншого – понад 14 тисяч гривень, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Працівники карного розшуку оперативно встановили відео з усіх наявних камер та маршрут руху підозрюваних, оскільки їх, як з’ясували, було двоє.
Тож поліцейські одразу орієнтували колег з сусідніх областей, аби виявити зловмисників.
Встановили, що чоловіки можуть бути причетними до аналогічних крадіжок з фітнес-центрів та спортзалів у Рівному, Івано-Франківську, Львові, Києві, Вінниці, Мукачевому тощо.
Днями обох підозрюваних затримали: один з них з Черкаської області, інший – з Одеської.
Триває досудове розслідування.
Нині обом зловмисникам оголосили підозра за ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). З ними продовжують працювати поліцейські інших областей.
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Невідома особа пошкодила навісні замки комірок у роздягальні зали та викрала грошові кошти. В одного заявника викрали 18 тисяч гривень, в іншого – понад 14 тисяч гривень, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Працівники карного розшуку оперативно встановили відео з усіх наявних камер та маршрут руху підозрюваних, оскільки їх, як з’ясували, було двоє.
Тож поліцейські одразу орієнтували колег з сусідніх областей, аби виявити зловмисників.
Встановили, що чоловіки можуть бути причетними до аналогічних крадіжок з фітнес-центрів та спортзалів у Рівному, Івано-Франківську, Львові, Києві, Вінниці, Мукачевому тощо.
Днями обох підозрюваних затримали: один з них з Черкаської області, інший – з Одеської.
Триває досудове розслідування.
Нині обом зловмисникам оголосили підозра за ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). З ними продовжують працювати поліцейські інших областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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