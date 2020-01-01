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Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО

Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Завдяки світлинам часів Першої світової війни, можна перенестись у часі і побачити, яким було село П’ятидні 100 років тому.

Нині воно входить у склад Устилузької міської територіальної громади Володимир-Волинського району, розташований на березі річки Луги, пише "Район. історія".

На фото з колекції Австрійського державного архіву чудової якості можна розгледіти вулиці, будинки, планування будівель і що особливо цінно так те, що на одному із фото є фрагмент інтер’єру сільської хати. Завдяки такому фото можемо побачити, як прикрашали стіни малюнками тодішні волиняни, як робили затишною свою оселю.

На одній із світлин бачимо міст, який був, ймовірно, збудований для військових потреб у роки війни австрійськими інженерами.

Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО


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Теги: Волинь, ретрофото, століття тому
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