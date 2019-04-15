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Свято квітів у «Волинській Голландії» планують продовжити

Свято квітів у «Волинській Голландії» планують продовжити
Свято квітів у «Волинській Голландії», що розташоване поблизу селища Голоби Ковельського району, після невеликої перерви продовжить роботу 24 вересня.

Про це йдеться на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.

Нагадаємо, що свято квітів стартувало 18 вересня і тривав три дні. На фестивалі відвідувачі могли побачити на полі 95 сортів лілій, багато хризантем, майорів, айстр, гладіолусів, декоративних гарбузів та багато інших квітів.

Також нагадаємо, що "Волинська Голландія" у травні цього року відкривала тюльпанове поле.






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Теги: Волинська Голландія, свято, квіти
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