Свято квітів у «Волинській Голландії» планують продовжити
Сьогодні, 15:36
Свято квітів у «Волинській Голландії», що розташоване поблизу селища Голоби Ковельського району, після невеликої перерви продовжить роботу 24 вересня.
Про це йдеться на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, що свято квітів стартувало 18 вересня і тривав три дні. На фестивалі відвідувачі могли побачити на полі 95 сортів лілій, багато хризантем, майорів, айстр, гладіолусів, декоративних гарбузів та багато інших квітів.
Також нагадаємо, що "Волинська Голландія" у травні цього року відкривала тюльпанове поле.
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Про це йдеться на сторінці "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, що свято квітів стартувало 18 вересня і тривав три дні. На фестивалі відвідувачі могли побачити на полі 95 сортів лілій, багато хризантем, майорів, айстр, гладіолусів, декоративних гарбузів та багато інших квітів.
Також нагадаємо, що "Волинська Голландія" у травні цього року відкривала тюльпанове поле.
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