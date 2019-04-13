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Під час толоки прибиратимуть п'ять локацій Луцька

Під час толоки прибиратимуть п'ять локацій Луцька
Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради спільно із небайдужою громадськістю запрошує лучан долучитися до Всесвітнього дня прибирання "World Cleanup Day".

З цієї нагоди у Луцьку влаштовують толоку на п'яти локаціях, яка відбудеться 24 вересня й почнеться в 11:00, повідомляють організатори.

Зокрема, визначили такі місця для прибирання:

1. Міст через річку Стир на вулиці Шевченка (координаторка - Євгенія Ткаченко, тел. 0951596530);
2. Луцький міський молодіжний центр, вул. Глушець, 22-б (координаторка - Ванесса Якимук, тел.0991935258);
3. Міст над річкою Сапалаївка, поблизу клубу "Біля Тура", вул. Будівельників, 11 (координаторка - Яна Романюк, тел.0937236210);
4. Луцький ботанічний сад, вул. Потебні (координаторка - Ірина Новосад, 0501304709);
5. Парк за РАЦСом (координаторка - Людмила Яворська, 0989863793).

«Приєднуйтеся та ставайте волонтером однієї з локацій, і друзів "захопіть" - разом точно веселіше! Дзвоніть координаторам локацій», - закликають організатори толоки.

Якщо є запитання або уточнення, варто зателефонувати за номером (0332) 77 79 25 - відділ сім'ї та молоді департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Охочих долучитися до толоки просять заповнити форму за посиланням.

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Теги: толока, Луцьк, локації, прибирання
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