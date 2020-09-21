У Нововолинську на коронавірус захворіло багато вчителів
Сьогодні, 15:53
У Нововолинську на Covid-19 масово хворіють педагоги.
Начальниця управління освіти Ольга Лакиш повідомила, що позитивні ПЛР-тести отримали працівники ЗОШ№2, 3, 4, 5, 8 та ДНЗ №4 - пише видання Нововолинськ.com.ua.
“За результатами п’ятниці та вихідних до нас надійшла інформація про те, що велика кількість працівників освіти отримали підтверджені ПЛР-тести. Сьогодні ми проведемо спільну нараду із керівниками усіх закладів, аби розробити алгоритм дій у випадку виявлення коронавірусу у когось із працівників чи дітей. Зараз є такі випадки, що станній контакт хворого із дітьми був 7-го числа. Ми провели моніторинг і виявили, що ці діти досі відвідують заклади і не вони не хворіють. Зараз ми думаємо про доцільність введення дистанційного навчання на кілька днів“, – зазначила Ольга Лакиш.
Вже сьогодні-завтра батьків проінформують про те, які класи переходять на дистанційне навчання.
Інформації про захворюваність серед дітей поки немає, за допомогою до педіатрів вони не зверталися.
Головне фото – ілюстративне.
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Начальниця управління освіти Ольга Лакиш повідомила, що позитивні ПЛР-тести отримали працівники ЗОШ№2, 3, 4, 5, 8 та ДНЗ №4 - пише видання Нововолинськ.com.ua.
“За результатами п’ятниці та вихідних до нас надійшла інформація про те, що велика кількість працівників освіти отримали підтверджені ПЛР-тести. Сьогодні ми проведемо спільну нараду із керівниками усіх закладів, аби розробити алгоритм дій у випадку виявлення коронавірусу у когось із працівників чи дітей. Зараз є такі випадки, що станній контакт хворого із дітьми був 7-го числа. Ми провели моніторинг і виявили, що ці діти досі відвідують заклади і не вони не хворіють. Зараз ми думаємо про доцільність введення дистанційного навчання на кілька днів“, – зазначила Ольга Лакиш.
Вже сьогодні-завтра батьків проінформують про те, які класи переходять на дистанційне навчання.
Інформації про захворюваність серед дітей поки немає, за допомогою до педіатрів вони не зверталися.
Головне фото – ілюстративне.
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