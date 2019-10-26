У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних. ВІДЕО





19 вересня, патрулюючи на вулиці Теремнівській, за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Renault Scenic,



Під час спілкування із 36-річним водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. В присутності двох свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат – позитивний.



Однак, аби уникнути відповідальності, кермувальник пропонував патрульним неправомірну вигоду у виді грошових коштіві. Відеореєстратор зафіксував, як чоловік поклав дві купюри по 500 гривень у підлокітник службового автомобіля. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік продовжував пропонувати неправомірну вигоду поліцейським.



Поліцейські зафіксували правопорушення та доставили водія до Луцького районного відділення поліції для складання матеріалів відповідно до вчинених правопорушень.



Нагадуємо, що за ч.1 ст.369 (Пропозиція поліцейському неправомірної вигоди) КК України передбачена максимальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні зупинили нетверезого водія, який намагався "відкупитися".19 вересня, патрулюючи на вулиці Теремнівській, за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Renault Scenic, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській обалсті.Під час спілкування із 36-річним водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. В присутності двох свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат – позитивний.Однак, аби уникнути відповідальності, кермувальник пропонував патрульним неправомірну вигоду у виді грошових коштіві. Відеореєстратор зафіксував, як чоловік поклав дві купюри по 500 гривень у підлокітник службового автомобіля. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік продовжував пропонувати неправомірну вигоду поліцейським.Поліцейські зафіксували правопорушення та доставили водія до Луцького районного відділення поліції для складання матеріалів відповідно до вчинених правопорушень.Нагадуємо, що за ч.1 ст.369 (Пропозиція поліцейському неправомірної вигоди) КК України передбачена максимальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

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