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У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних. ВІДЕО

У Луцьку п'яний водій хотів підкупити патрульних. ВІДЕО
Луцькі патрульні зупинили нетверезого водія, який намагався "відкупитися".

19 вересня, патрулюючи на вулиці Теремнівській, за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Renault Scenic, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській обалсті.

Під час спілкування із 36-річним водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. В присутності двох свідків чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат – позитивний.

Однак, аби уникнути відповідальності, кермувальник пропонував патрульним неправомірну вигоду у виді грошових коштіві. Відеореєстратор зафіксував, як чоловік поклав дві купюри по 500 гривень у підлокітник службового автомобіля. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак чоловік продовжував пропонувати неправомірну вигоду поліцейським.

Поліцейські зафіксували правопорушення та доставили водія до Луцького районного відділення поліції для складання матеріалів відповідно до вчинених правопорушень.

Нагадуємо, що за ч.1 ст.369 (Пропозиція поліцейському неправомірної вигоди) КК України передбачена максимальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

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Теги: Луцьк, хабар, патрульні
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