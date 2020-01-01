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Директор «Волиньвугілля» пішов з посади

Директор «Волиньвугілля» пішов з посади
Виконуючий обов’язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрій Благута написав заяву на звільнення.

Як стало відомо БУГу, керівник нововолинського вугільного підприємства, який раніше був директором львівської шахти “Надія”, з 21-го вересня перестав обіймати свою посаду.

Призначений на посаду в.о. гендиректора Юрій Благута був за наказом Міністерства енергетики від 17-го червня.

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Тимчасово виконує обов’язки керівника "Волиньвугілля" Анатолій Головко, технічний директор.

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Теги: Юрій Благута, Волиньвугілля
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