Директор «Волиньвугілля» пішов з посади
Сьогодні, 16:17
Виконуючий обов’язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрій Благута написав заяву на звільнення.
Як стало відомо БУГу, керівник нововолинського вугільного підприємства, який раніше був директором львівської шахти “Надія”, з 21-го вересня перестав обіймати свою посаду.
Призначений на посаду в.о. гендиректора Юрій Благута був за наказом Міністерства енергетики від 17-го червня.
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Тимчасово виконує обов’язки керівника "Волиньвугілля" Анатолій Головко, технічний директор.
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Як стало відомо БУГу, керівник нововолинського вугільного підприємства, який раніше був директором львівської шахти “Надія”, з 21-го вересня перестав обіймати свою посаду.
Призначений на посаду в.о. гендиректора Юрій Благута був за наказом Міністерства енергетики від 17-го червня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шахтарі зібралися на мітинг через призначення нового гендиректора «Волиньвугілля». ФОТО
Тимчасово виконує обов’язки керівника "Волиньвугілля" Анатолій Головко, технічний директор.
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